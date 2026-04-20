Rocío Bonilla, Jarvis y Olga de Dios, entre los participantes del festival Tinta Il·lustre

Rocío Bonilla, una de las autoras e ilustradoras con más prestigio, con más de 70 libros publicados y traducidos a 30 idiomas, creadora del emblemático personaje Minimoni, es una de las estrellas del Tinta Il·lustre, el festival de ilustración que, organizado por la librería Little Rata, celebra su octava edición, consolidándose como la cita imprescindible para familias, amantes del libro infantil y profesionales del sector en Baleares.

Este año, el festival se traslada a Alaró y tendrá lugar los días 8 y 9 de mayo, con una programación estructurada en dos jornadas diferenciadas: una sesión técnica orientada a profesionales y un gran encuentro dedicado al público familiar.

El festival inaugurará su programación el 8 de mayo con una jornada profesional en el Hotel INNSiDE Palma Center, que incluye masterclass y mesas redondas sobre la ilustración, la edición, así como la literatura infantil y juvenil. Esta jornada, que se organiza en colaboración con INNSiDE By Meliá y la Escola d’Art de Mallorca, requiere inscripción previa a través de la web oficial del festival a partir del 27 de abril. El 9 de mayo el Tinta Il·lustre se trasladará al Casal Son Tugores d’Alaró, donde de 10.30 horas a 19.30 se podrá disfrutar de un amplio programa gratuito con cuentacuentos, talleres creativos, zona de juegos, feria y firmas de libros con la participación de todos los ilustradores y autores invitados.

Participantes de primer nivel, local, nacional e internacional

Al margen de la citada Rocío Bonilla, que ofrecerá una masterclass y presentará su última novedad, El consultori de la senyora Ainou que acaba de publicar Flamboyant, el cartel del festival incluye otros participantes de altura, como Jarvis, autor e ilustrador de Manchester con una trayectoria polifacética que incluye el diseño gráfico y la dirección de animación. Reconocido internacionalmente por obras como El niño con flores en la cabeza —ganadora del Oscar's Book Prize— o Gracias, sus libros han sido traducidos a más de 25 idiomas y superan los dos millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, convirtiéndolo en una de las voces más frescas y galardonadas de la literatura infantil actual.

Jarvis, uno de los participantes en el festival / .

También se une al cartel Xavier Bonet, ilustrador de la nueva edición de Harry Potter, vinculado a la prestigiosa agencia internacional Plum Pudding. Con una gran proyección, Bonet destaca por su participación en la adaptación al cómic de la célebre serie de Netflix The Last Kids on Earth y por ser el autor de la saga de fantasía infantil Lily Media Luna.

Completan el cartel a nivel nacional Gusti, figura líder de la ilustración contemporánea, galardonado con el Premio Nacional de Ilustración y la prestigiosa Manzana de Oro de Bratislava, y reconocido también en la Feria de Bolonia por su compromiso social; OyeMathias, que ha realizado el cartel de esta edición; Olga de Dios, autora e ilustradora referente de nuestro país que presentará su último álbum ilustrado, La estrella con los pies en el suelo; Iván Harón y Nahir Guiérrez, que realizarán un taller sobre su álbum El cajón de las cosas que no duelen; Marta Moreno, autora, entre otros, de la colección de álbumes ilustrados Pau Pinyó; y Jaume Copons & Òscar Julve, que presentarán las últimas aventuras de Aventura Total. El personaje de Geronimo Stilton también visitará el festival para firmar ejemplares de sus libros.

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Una vez más, el Tinta Il·lustre vuelve a acoger el talento local con la participación de, entre otros autores, Marina Uguet, acompañada por el músico Joan Pérez Villegas, con quien presentará su último álbum Ton pare no té nas en un concierto participativo. También participarán Caterina Valriu y Bàrbara Sansó, con su último título Què hi ha per dinar?.