Lucas Sánchez firma su primera novela con el respaldo de Miqui Otero y Marta Jiménez Serrano

La escritora mallorquina Carme Riera, que es Premio Nacional de las Letras Españolas, entre otros muchos galardones, cuenta en Gràcies que durante su primer Sant Jordi solo se le acercó una persona y se llevó un ejemplar.

Para el autor novel isleño Lucas Sánchez, el jueves será su primer Día del Libro. «Varios escritores me han dicho que esto es un rito de paso, que tengo que vivir la experiencia de estar ahí, de estar sentado en una mesa sin que te conozca nadie y quizá sin firmar ni vender ninguna novela».

Lo hará en el puesto de la librería Drac Màgic, en la plaza Major, de 19 a 20 horas, con una pila de ejemplares de No hay que hablar mucho y ganas de tener algunos lectores más que aquella Carme Riera de hace medio siglo.

Argumento

El primer libro de Sánchez es «una comida de cumpleaños de un joven, que cada año lo celebra con su padre, y a través de su conversación va saliendo la vida de ambos. He tratado de hacer una historia sobre cómo ser hijo y cómo lidiar con esta condición, que es algo muy universal. Y me he centrado en cómo ser hijo y hombre, que suele estar mucho más atravesado por los silencios, lo que provoca que esa herencia sea un poco más pesada o más difícil de entender», explica.

No es autoficción, aclara, aunque ha partido de «anécdotas familiares para el personaje del padre, sobre todo relacionadas con el caso del asesinato de Enrique Ruano y las protestas en el franquismo».

El autor lleva escribiendo por vocación desde que tenía unos 12 años, sobre todo relatos, y tras estudiar Filosofía y trabajar en diversos ámbitos «para poder sobrevivir y seguir escribiendo», se lanzó a la novela.

Referente

Uno de sus oficios fue el de librero dos años en La biblioteca de Babel, lo que le permitió conocer al escritor Miqui Otero. «Es un referente para mí, por lo que tras publicar Simón, quise presentarla aquí y contacté con su editorial».

Como hicieron «buenas migas» , siguió manteniendo la relación con él y al acabar la novela, se la envió. «Me respondió de manera muy elogiosa y me ayudó a moverla. Gracias a Miqui llegó a la editorial Plasson & Bartleboom, fundada por Alba Carballal, una autora y guionista muy valiente al apostar por nuevos talentos», alaba.

En su etapa de librero también conoció a Marta Jiménez Serrano al presentar su primera novela, Los nombres propios. «Me la leí y me encantó. Tenía la impresión de que iba a gustar mucho y así ha sido», destaca sobre la exitosa autora, que ahora promociona Oxígeno.

Conservan la relación y ella acudió a la presentación en Madrid del primer libro de Lucas Sánchez y en mayo vendrá a la isla para hablar del suyo, con el autor novel como presentador.