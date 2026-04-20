Eduard Moyà: “Lo que un artista veía en Mallorca era la antigua Grecia”

Eduard Moyà ha coordinado la jornada Cartes i quaderns mediterranis: Vida, diàleg i creació en la correspondència i anotacions d’artistes i escriptors estrangers, organizada por la UIB y que hace unos días reunió en Palma a expertos de varias universidades. Lo que esos documentos aportan es “la versión más honesta y más íntima” de los relatos de esos viajeros ilustrados. “Lo que un artista veía en Mallorca era la antigua Grecia”, comenta este experto.

Moyà, especialista en literatura comparada y de viajes y miembro del Relatmit (Relato de Viajes y Mito Insular) de la UIB, menciona que escritores románticos como Lord Byron Mary Shelley o John Keats viajaron por el Mediterráneo en busca de un paraíso, de una idea preconcebida. Entre los siglos XIX y XX, Mallorca recibió a George Sand y a Chopin, a l’Arxiduc, a pintores como Santiago Rusiñol, Anglada-Camarasa, y otros referentes de la escuela de Pollença, a artistas argentinos que acudían a Formentor y a Robert Graves, después de que la novelista Gertrude Stein le hablara de la isla.

Moyà, especialista en literatura comparada y de viajes / B. Ramon

La propaganda entre pintores y literatos hizo que muchos quisieran viajar a Mallorca, que permanecía lejos de la historia industrial del continente europeo, apunta Eduard Moyà. “Los artistas vienen a buscar este paraíso, para plasmarlo, para escribirlo, para capturarlo antes de que la industria del continente termine con ella. Y entonces, justamente esta atracción hace que la industria del continente venga aquí y termine con ella”, añade sobre lo que él denomina “el éxito del mito”.

La imagen de Mallorca que transmiten los cuadernos de viajes del siglo XIX y los del XX no es muy diferente, en opinión de este especialista, “pero el punto de coincidencia es que todo el mundo llega con una ilusión y todo el mundo encuentra una desilusión, ya sea porque el paraíso que busca no es el que encuentra o porque quizás no eres el único buscando el paraíso”. En este punto, Moyà explica que “en el siglo XX están cansados de encontrar artistas y gente que está buscando el paraíso como ellos, porque es imposible encontrarlo en una multitud. Y es aquí donde los artistas se plantean qué han hecho con el paraíso: lo han plasmado, lo han capturado y justamente cuando lo capturan se desvanece”.

De esta jornada de expertos y sobre el material del que se ha hablado probablemente saldrá un estudio crítico, apunta Moyà, quien afirma que todavía queda mucho por investigar en las cartas de George Sand y Chopin desde Mallorca o en las de Robert Graves.