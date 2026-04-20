Sant Jordi Poesía
Biel Mesquida, de trovador en el Parlament catalán a telonero de Mishima
Leerá poemas de Joan Alcover ante los políticos en el acto que celebran por Sant Jordi y recitará ‘Trast’ en La Nit de les Roses antes del concierto
El escritor Biel Mesquida tiene dos citas destacadas en Barcelona previas a la Diada de Sant Jordi, aunque relacionadas con la fiesta de los libros, antes de ponerse el día 23 a firmar ejemplares de su nuevo poemario, Trast. La agenda de hoy le lleva al Parlament de Catalunya, debido a que ha sido invitado al acto Que vingui el sol com una festa, donde recordarán esta tarde las conmemoraciones literarias que se celebran en 2026. Una de ellas es el centenario del fallecimiento de Joan Alcover, por lo que Mesquida leerá dos de sus «poemas esenciales», La relíquia y Desolació. El primero «ofrece una visión del paso del tiempo, uno de los temas más antiguos de la poesía, desde la elegía, y tanto su música como lo que cuenta conforman uno de los momentos cumbre de la poesía catalana de todos los tiempos», destaca.
Por su parte, Desolació «tiene gran energía, con una descripción pausada y sonora, a través de un cántico del árbol como símbolo de la vida del ser humano. En este soneto, con su densidad, se dicen más cosas que las que se podrían expresar tal vez en una novela de 200 páginas. Alcover concentró de forma extraordinaria toda una existencia humana mediante la metáfora de un árbol y tiene una fuerza universal. Los políticos del Parlament catalán escucharán verdades eternas con una música seductora», avanza.
Y la víspera del Día del Libro participará en La Nit de les Roses junto a Eva Baltasar, Pol Guasch y Carlota Gurt, donde recitará un poema de Trast «entre elegiaco, punki y desolado» poco antes de la actuación de Mishima.
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