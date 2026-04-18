La prèvia
De Violins, veus, orgues i molt més
Aquest cap de setmana, els instruments de corda protagonitzen la programació musical als municipis de l’illa
Beethoven va escriure el seu Concert per a violí una mica de pressa; de fet, el dia de l’estrena encara li faltaven compassos per omplir, cosa que va fer que el violinista hagués d’improvisar-ne alguns fragments. Cosa que, naturalment, portà la sessió cap a un cert fracàs. De fet, aquesta peça, avui considerada mestre dins el seu estil i per a la qual se n’han fet més de trenta Cadències, restà oblidada uns anys, fins després de la mort del compositor, quan fou recuperada.
Avui horabaixa i en el Teatre d’Inca, el violinista Eduardo Ríos oferirà la seva versió d’aquesta partitura en un concert que inclou també la Suite que sobre el ballet Pucinel·la en feu el mateix autor, Stravinski a més d’una estrena, Preludi en llums, de Vicente Olivares. Fernando Valcárcel dirigirà la sessió en la qual l’Orquestra de Cambra de Mallorca assumirà el paper de grup instrumental protagonista. La cita és a les 19 hores. Per cert, Ríos oferirà la famosa Cadència escrita per Fritz Kreysler.
Sense deixar el violí com a instrument rellevant, a la mateixa hora i a l’hotel Cap Rocat, ens trobarem amb un concert de música de cambra, amb obres de Haydn, Albéniz i Txaikovski, protagonitzat per Francisco Fullana i Nina Heidenreich als violins, Eszter Haffner i Hanga Fehér a la viola i Antonia Straka i Llorenç Rosal al violoncel.
A Valldemossa, també a les 19 hores, el grup ForaDesConvent presenta un viatge guiat per la música medieval i del renaixement.
Una hora més tard, i en els estudis d’Ona Edicions a Bunyola, Miquel Brunet, Caterina Bibiloni i Guillem Sansó presenten el projecte Litteros.
A l’Auditori de Santa Margalida, també a les 20 hores, Acadèmia 1830 interpretarà obres per a flauta solista i orquestra de Mozart i Carl Ph. Emmanuel Bach. Com a solista, Rafael Adobas i com a director, Fernando Marina.
A l’església de la Colònia de Sant Pere, concert d’alumnes de l’escola de música d’Artà (20h).
A tot això, hi afegim Diàlegs sacres a Sant Felip Neri de Palma (avui, 19.30 h) i a l’església de Bunyola (demà a les 19 h). Art vocal ensemble i el cor polifònic de Minsk interpretaran un programa amb obres bielorusses i la Missa de Steve Dobrogsz.
Ara bé, si voleu començar el dissabte amb música, teniu tres opcions: al pati de la Misericòrdia de Palma (12 h) tenim un concert amb la Banda Juvenil de la Federació de bandes i el cor juvenil del Teatre Principal de Palma; a l’església d’Alaró, el setmanal concert d’orgue (11.30 h) i al Convent de Manacor (12 h) concert d’orgue i veu amb diferents alumnes dels conservatoris de Palma i Manacor.
Demà diumenge a sa Taulera d’Andratx (19 h), el projecte Debon canta Suau amb Pau Debon, Pere Suau i el pianista Pere Bujosa.
A la mateixa hora i a l’Església Parroquial de Santanyí, Joan Company dirigirà la Capella de la Seu, la qual interpretarà un programa titulat Polifonies religioses i en el que trobarem, al costat d’obres de Bruckner i Bach, l’estrena de Pregària sobre l’alegria del compositor anglès Richard Blackford amb textos de Ramon Llull. Tomeu Mut acompanyarà a l’orgue. La sessió estarà dedicada a Antoni Aragón, l’enyorat tenor que ens va deixar fa només unes setmanes.
I a Muro també demà, a l’església Santa Anna, Concert de La Cantúria, Cor de cambra, a les 19 hores.
