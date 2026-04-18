Literatura
Animado aperitivo literario para calentar Sant Jordi
Las plazas Progrés y París y la calle Nuredduna se han llenado este sábado de puestos de libros y rosas, además de muchos niños a la hora del cuentacuentos
La docena de libreros que este sábado participó en la primera edición del aperitivo pre-Sant Jordi tuvo un animado calentamiento para la prueba del próximo jueves 23, el Día del Libro.
Las dos plazas y la calle que celebraron la previa, Progrés, París y Nuredduna, se llenaron de asistentes, «sobre todo a la hora del cuentacuentos, ya que atrae a muchos niños», tal como destacó la responsable de Drac Màgic y miembro de la junta del Gremi de Llibreters, Laia Alegret.
Su puesto estaba en la citada vía peatonal, donde al mediodía numerosos pequeños escucharon atentos a Margalida Amengual, que les narró Per què diuen que el llop és dolent?
En las plazas ubicadas en los barrios de Santa Catalina y Santa Pagesa ocurrió lo mismo con Contes per sorpresa y El cavalleret de Sant Jordi, respectivamente.
Regalos
El público infantil de los tres emplazamientos curioseó las paradas de libros, sus padres o abuelos compraron los elegidos y algunos también se llevaron peluches del famoso dragón, que se llama Sant Jordiet y vendían en puestos como el de Joana, de la floristería Tallo, en la calle Aragó. «Han sido todo un éxito, tanto con gorrito como sin él», afirmó sobre el nuevo regalo, que se suma a los tradicionales libros y rosas.
La característica flor roja ya ocupó algunos jarrones de los hogares de Ciutat, aunque la mayoría aguarda al jueves para realizar el obsequio.
Mientras tanto, los cabezudos Rosa y Tom bailaron durante la mañana sabatina al ritmo de la charanga Final Feliz y lanzaron besos por doquier al numeroso público del primer aperitivo que antecede a Sant Jordi. Muchos paseantes desconocían que la fiesta de la literatura se había adelantado, pero aprovecharon para adquirir algún ejemplar.
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