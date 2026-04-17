Tres tiendas de Palma celebran este sábado el Record Store Day, con descuentos de hasta el 40 por ciento

Sesiones de Dj, descuentos de hasta el 40 por ciento en singles, ediciones originales japonesas, lanzamientos especiales de cedés y hasta una exposición fotográfica de temática sonora. Palma se entrega este sábado a una nueva edición del Record Store Day, una iniciativa creada para apoyar a las tiendas de discos independientes frente a las grandes corporaciones y la venta online que se celebra en diferentes países desde 2008 y que está consolidada en Mallorca desde hace años.

Tres son las tiendas de Palma que se han apuntado a esta fiesta musical: Xocolat, Mais Vinilo y Purple Haze. Como participantes cumplen con una serie de requisitos exigidos por el Record Store Day Spain: deben tratarse de tiendas físicas de venta al detalle, cuya línea de productos se compongan de música al menos en el 50% y cuya compañía no cotice en bolsa; en otras palabras, se trata de tiendas verdaderas, vivas, físicas, no grandes almacenes, ni mayoristas, ni tiendas online, ni gigantes corporativos.

Una fiesta muy seguida por los extranjeros

«Lo que más me gusta del Record Store Day es su filosofía, la de apoyar a las tiendas pequeñas», confiesa Javi Loureiro, al frente de Mais Vinilo (Passatge Particular Antoni Torrandell, 2, Bajos 14). «Es el día que más vendemos, y es una fiesta que va a más, cada año viene más gente, sobre todo muchos extranjeros», añade mientras sostiene un vinilo de Bill Evans que, según sus previsiones, será uno de los más buscados por los coleccionistas.

El copropietario de Mais Vinilo posa junto a la programación diseñada para el Record Store Day / Gabi Rodas

La programación de Mais Vinilo para este sábado se ha cuidado al detalle. Se podrán adquirir ediciones especiales, con descuentos del 10 por ciento, y pincharán los Dj’s Mats Lindholm (soul, groove y r&b, 11 horas), Topo Twigs (power pop, 12h), Amoniako & Moix (reggae, 13h), Vinos y Vinilos (sixties, garaje, psych, 15.30h), Retroman (new wave, power pop, 16.30h) y Cobie (rock pop nacional y local, 17.30h).

El Sant Jordi de la música

Purple Haze, la tienda especializada en metal, stoner rock y jazz de una travesía de la Rambla (en el número 2 del Carrer de la Posada de La Real), lleva cuatro años celebrando el Record Store Day. «Es uno de los días más esperados de todo el año, nuestro Sant Jordi, el Día de los Enamorados de la música», afirma su propietario, David Oliver. Las sesiones de DJ’s a cuatro manos serán protagonistas en este local, desde las 10 horas hasta las 19, con una banda sonora que incluirá todo tipo de estilos: punk, alternativo, indie, funky, jazz, soul, drone, post rock... «Abrimos a las 10 pero el año pasado a las 09 horas ya había gente en la puerta de la tienda. A los primeros clientes de este sábado les regalaremos la bolsa oficial del Record Store Day», añade Oliver. Una exposición dedicada al último concierto de Net Weight, el que ofreció en Es Gremi el pasado mes de noviembre, es uno de los platos fuertes que ha preparado Purple Haze. La muestra consta de cinco grandes imágenes de Margarito Dela Guetto, uno de los fotógrafos mallorquines con más proyección en la actualidad.

Margarito Dela Guetto y David Oliver posan frente a una fotografía del grupo Net Weight / Gabi Rodas

En la tienda de David Oliver, con descuentos del 10 por ciento en discos de segunda mano y del 10 por ciento en el resto, también serán protagonistas las ediciones originales japonesas, «muy buscadas por los coleccionistas», de Springsteen, Casiopea, U2, Jimi Hendrix y un largo etcétera, así como los lanzamientos especiales para este día de ilustres como Bowie, George Harrison, Ethel Cain o Mark Lanegan.

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David Oliver, dueño de Purple Haze, con una de las bolsas del Record Store Day / Gabi Rodas

Xocolat también vivirá con pasión el Día de la Tienda de Discos. Se aplicarán descuentos del 10 por ciento en todos los productos, del 15 en los vinilos de segunda mano y del 40 en singles y maxis. «El Dirty Work, el peor disco de los Rolling Stones, se podrá adquirir en vinilo solo por cinco euros. Hemos removido nuestro almacén en busca de discos con los que satisfacer los deseos de nuestros clientes, que podrán llevarse a casa maxis por 1 euro y vinilos por 3 euros», apunta Toni Vives.