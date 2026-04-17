Francisca Artigues, pianista: «Los formatos en los que se presenta la música deben reinventarse»

El título del proyecto es ‘A l’entorn de les paraules’.

Sí, pues, tanto en la grabación como en la presentación en vivo, mostraremos temas compuestos a partir de unos versos de poetas que nos gustan, que nos dicen algo. El título esconde algo de metáfora, pues aquí las palabras no se recitan, sino que se cantan.

¿Cómo ha sido el proceso de pasar del texto a la música?

En casi todos los casos, a partir de las palabras, he encontrado la música que mejor combina con ellas, aunque en algunas de las canciones, pocas, ha sido al revés, he buscado un poema que vaya bien a una melodía inicialmente creada. Como ejemplo, el blues al que pensé le iría bien la poesía de Clara Fiol.

¿Cuáles son los poemas elegidos y cuáles los estilos musicales que nos encontramos en el proyecto?

Los autores de las letras son Antònia Vicens, Maria Mercè Marçal, Miquel Bauçà, Antoni Vidal Ferrando, Antonina Canyelles, Caterina Canyelles, Clara Fiol, Bartomeu Rosselló Pòrcel. Por lo que se refiere a los estilos musicales, hemos tomado ideas de la canción mediterránea, del Blues, de la Bossa nova, siempre, eso sí, con interludios basados en la improvisación. Todos los instrumentistas tienen su momento para aportar, en solitario, su buen hacer.

Y ¿cuáles son esos instrumentistas?

Para el disco he contado con Miquel Amengual (trombón), Germán Aguiló (bajo), Manel Barceló (trompeta), Sebastià Burguera (guitarra) y Adrià Pomar (percusión), a los que debo sumar la parte pianística y voz que asumo yo misma. Son músicos con los que trabajé en el IES Felanitx, así que puedo decir que con RAI sustituimos la sala de profesores por el estudio de grabación y las salas de concierto. Pero, para el directo, puedo indicar que habrá algunas colaboraciones más.

Hábleme de RAI, ¿por qué ese nombre al grupo?

La palabra RAI en catalán puede tener varios significados según el contexto: En catalán antiguo o dialectal, puede significar «nada» o «en absoluto», más modernamente se utiliza para indicar algo así como «no pasa nada», es también el nombre de un tipo de embarcación y de una especie de leche cuajada; en fin, también me gusta por ser un monosílabo.

Hábleme de la edición, pues no se trata ni de un disco compacto ni de un vinilo.

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En una época en la que es difícil encontrar lectores de CD y del resurgimiento de los LP, hemos pensado dar un paso más y asociar el producto a un pen drive. Los formatos en los que se presenta la música deben reinventarse. Al adquirir la grabación se entrega una pequeña caja de cartón que contiene una carpeta con las letras y alguna información del grupo, así como ese pen drive con la música. Todo lo hemos elaborado en Felanitx, incluso la grabación, realizada en el estudio de Bernat Artigues.