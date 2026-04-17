Antonio Palerm conecta los asesinatos de Pasolini y Aldo Moro en una turbulenta Italia de “complots y muertes sospechosas”

Para el escritor Antonio Palerm “la historia es muy divertida, es interesantísima” y por ello se propone “escribir la no ficción como si fuera ficción”. Ejemplo de ello es su nuevo libro, Las luciérnagas (Llibres Ramon Llull), en el que se sitúa en la Italia de los años 60 y 70 e investiga la relación entre "tres asesinatos extraordinariamente simbólicos” en ese país: la del industrial y político Enrico Mattei, la del cineasta y escritor Pier Paolo Pasolini y la del político Aldo Moro. Su obra se mueve entre el ensayo y la novela para describir un escenario de “complots y muertes sospechosas”. Además, esta revisión sobre las conexiones entre los tres personajes le sirve para conectar con la actualidad y analizar las amenazas de Donald Trump al frente de un país “depredador”. “Las guerras del petróleo han pasado en los últimos 100 años de la historia mundial”, sostiene el autor.

Palerm empieza a explicar su libro recordando quién fue Enrico Mattei, el hombre que debía desmantelar los hidrocarburos italianos y que acabó impulsando la industrialización del norte de Italia y presidiendo ENI (Ente Nazionale Idrocarburi). Mattei falleció en 1962, en la explosión del avión en el que viajaba, suceso que una comisión de investigación dirigida por el político Giulo Andreotti calificó de accidente, pero que 15 años después se achacó a una bomba.

Años después, Francesco Rossi dirigió la película El caso Mattei y este filme hizo que Pasolini investigara y escribiera Petrolio. En ese libro plantea quién es el gran beneficiario de esa muerte, explica Palerm. “Si uno piensa qué sería Europa con una potencia petrolera de primer orden propia, estaríamos en otro lugar”, sostiene el autor de Las luciérnagas. “Pasolini empieza a investigar todo esto y tres años después es asesinado. La historia se hace pasar como una historia de chaperos y homosexuales, pero hay muchas cosas muy extrañas”, apunta el escritor mallorquín.

El enfrentamiento a poderes multinacionales une estas dos muertes con la del dos veces primer ministro italiano Aldo Moro, defensor del conocido "compromiso histórico" para dar estabilidad al gobierno de Italia y ejecutado por Mario Moretti, líder de las Brigadas Rojas, en 1978. Este es el tercer asesinato que Palerm aborda en Las luciérnagas. “En un momento dado, cojo una frase del 19, de Maria Fida Moro, que dice a mi padre empezaron a matarlo en Yalta. Y aquí se me ilumina un poco la dimensión histórica de este asesinato. Comienzas a tirar y descubres que desde la Segunda Guerra Mundial han pasado muchas cosas que nos hacen dudar de la libertad de Occidente que nos han vendido como extraordinario. Comienzas a dudar quién tenía más libertad a cada lado del telón de acero y ves que cada país tiene una operación comandada por la CIA, dentro de todo occidente y dentro de Sudamérica, que pega golpes de Estado, asesina políticos y hace una política sucia sistemática”, comenta el escritor.

Antonio Palerm empezó a trabajar en este libro, el más literario de los que ha publicado, en opinión del editor Àlex Volney, hace cuatro años, “fascinado por la capacidad profética de Pasolini”. “En aquel momento era mucho más subversivo que hoy en día. Hoy, casi diría que una parte de la sociedad fácilmente aceptará estas tesis”, añade el escritor quien asegura que “este libro no pretende interpretar las cosas, simplemente decir cómo han ocurrido y que cada uno saque sus conclusiones”.

Noticias relacionadas

En opinión de Palerm, y al contrario de lo que defendía Pasolini, en la actualidad se da más importancia al relato de las cosas que a los hechos en sí y se ha perdido “absolutamente la capacidad crítica”. Y en este panorama, el escritor se pregunta: “¿Por qué Estados Unidos necesita siempre que el otro sea un enemigo? ¿Por qué nunca se plantea la política exterior como una forma de convivencia? Sino como una competición, pero nunca crea una sociedad de bienestar. Curiosamente, esta sociedad que crea, cada día mira más al futuro y se olvida del presente”, afirma.