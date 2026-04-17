Videopodcast
Agnès Marquès, en el pódcast del suplemento ABRIL: “Yo no sé si voy a volver a acabar una novela”
La escritora y periodista, que ha recibido el último Premi Ramon Llull con ‘La segunda vida de Ginebra Vern’, es la protagonista del episodio de esta semana de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Con su segunda novela, ‘La segunda vida de Ginebra Vern’, la periodista y escritora Agnès Marquès (Barcelona, 1979), que tiene una larga trayectoria en la radio y en la televisión en Cataluña y es colaboradora de ‘El Periódico’, ha sido galardonada con el prestigioso Premi Ramon Llull 2026.
De los retos y las oportunidades que este galardón plantea para su carrera literaria habla esta semana con Álex Sàlmon e Inés Martín Rodrigo en ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
Durante el episodio, Marquès desgrana las claves del libro, protagonizado por una periodista en horas bajas (la Ginebra Vern del título) que recibe el encargo de escribir un artículo viral sobre un anuncio insólito publicado por un periódico local de Texas en el que una mujer felicita a su marido y a la amante de éste por el hijo que esperan.
A la pregunta de “¿y ahora qué?”, planteada por Martín Rodrigo, la autora responde que está “en el punto de inicio” de un nuevo libro, aunque confiesa que no sabe si volverá a acabar una novela: “Yo sigo siendo periodista y escritora, con el periodismo delante, que es mi tarea cotidiana, pero sí que detecto que hay alguna cosa que ha empezado a trabajar. Yo de momento sólo con entretenerme en imaginar ya me siento como muy viva y con ganas de tirar un poco más del hilo, así que espero que salga una bonita historia”.
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