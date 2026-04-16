Xavi Castillo traslada 'El Ventorro' al Teatre del Mar de Palma

Xavi Castillo, una de las voces más incisivas de la sátira política contemporánea, regresa al Teatre del Mar con El Ventorro, el nuevo espectáculo de la compañía Pot de Plom, con el que, partiendo de una pregunta tan concreta como reveladora -qué pasó durante las cinco horas que el presidente valenciano Carlos Mazón estuvo comiendo en el ya famoso restaurante mientras el País Valencià afrontaba una de sus peores catástrofes recientes-, construye un relato escénico que no busca tanto dar respuestas como poner en evidencia contradicciones, silencios y responsabilidades.

Con su estilo directo y sin concesiones, Castillo articula una propuesta que combina anécdotas personales, seguimiento de la actualidad informativa y revisión crítica de las versiones oficiales. El resultado es una pieza cargada de ironía, pero también de una indignación que atraviesa todo su discurso.

Un momento de 'El Ventorro' / .

El Ventorro se inscribe dentro de la línea habitual de Veriueu-ho, pero en esta ocasión con un tono especialmente personal y desgarrador. El humor se convierte aquí en una herramienta para canalizar el malestar y para cuestionar el relato político desde el escenario, en una propuesta que apela directamente al público.

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Con una duración de 110 minutos, el espectáculo mantiene el sello de Pot de Plom: una sátira ágil, comprometida y profundamente conectada con el presente. Se representa desde este viernes y hasta el domingo en el Teatre del Mar.