Anuncian un concierto sorpresa en Mallorca para que un vecino de 83 años "vuelva a sentirse músico"

El creador de contenido Edu Rodríguez, conocido por sus vídeos en un edificio intergeneracional, ha anunciado la organización de un concierto muy especial en El Molinar con un objetivo claro: devolver la ilusión por la música a su vecino de 83 años. El evento tendrá lugar el próximo 19 de abril a las 18:00 horas y contará con la participación de tres músicos jubilados, que interpretarán estilos como guarania o tango.

Una historia que empieza con una guitarra

Todo comenzó cuando su vecino, José Antonio, le confesó que le gustaría volver a tocar. “Mi vecino José Antonio tiene 83 años, y el otro día me vino y me dijo que le gustaría volver a tocar”, explica el propio Rodríguez. A partir de ahí, ambos recuperaron una vieja guitarra que llevaba tiempo guardada. “Fuimos a su casa, sacamos la guitarra del armario, quitamos el polvo y empezó a practicar las canciones”, relata.

Desde ese momento, según cuenta el creador, el cambio ha sido evidente: el vecino se muestra más ilusionado, implicado y con ganas de volver a conectar con la música. Aunque José Antonio cree que se trata de una pequeña reunión con amigos, familiares y vecinos, la realidad es muy distinta. Edu Rodríguez está organizando en secreto un evento mucho mayor.

La intención es llenar la sala y recrear el ambiente de un concierto real, con público, expectación y ese “calor” previo que acompaña a los músicos antes de salir a tocar. “Teniendo en cuenta su edad, la enfermedad y todo lo que tiene encima, verlo así la verdad es que es muy especial”, explica el organizador, que busca devolverle esa sensación de subirse a un escenario.

Entrada gratuita y llamada a la participación

El evento será de entrada gratuita y contará con comida y bebida para los asistentes. Además, se habilitará una caja solidaria para quienes deseen colaborar económicamente con los músicos. Rodríguez ha hecho un llamamiento en redes a todas las personas de Mallorca que quieran asistir y formar parte de la sorpresa, invitándolas a confirmar su asistencia en los comentarios de la propia publicación.