Joan Dausà, ante su único concierto en Mallorca: "Si fuera inmortal creo que dedicaría una parte de mi vida infinita a la música"

Joan Dausà (Sant Feliu de Llobregat, 1979) publicó el pasado viernes Immortals, su primer álbum en cinco años, un “disco de canciones, para ser defendidas en el directo, pensadas para ser compartidas”, en palabras del músico catalán, que actuará el próximo 17 de julio en la plaza de toros de Alcúdia, ante 1.400 espectadores, en un concierto para el que prácticamente ya no quedan entradas.

“Ha sido un paréntesis de cinco años en cuanto a hacer un disco pero no de conciertos”, apuntó ayer miércoles en Palma durante la presentación de Immortals y del concierto que ofrecerá en Mallorca, el único que lo traerá hasta la isla este 2026, al tiempo que recordó algunos episodios inolvidables de su anterior gira, como los que brindó en el Palau Sant Jordi o en el Palacio de Vistalegre, cuando puso a más de 11.000 personas a cantar en catalán en Madrid.

“Tenía muchas ganas de volver a hacer conciertos pero sobre todo volver con canciones nuevas”, confesó el autor de un disco elaborado “con mucha calma y cuidado, pensando todas las canciones para ser defendidas en el directo, para ser compartidas. Salió la semana pasada y la gente lo está escuchando mucho, les gusta, y eso me hace feliz”.

El título de su esperado álbum no hace referencia “a la inmortalidad del alma”, sino a “aquellos momentos que vives y dices: esto me quedará para siempre, como los conciertos del Palau o Vistalegre”.

Joan Dausà, ayer en Palma / Guillem Bosch

“Si fuera inmortal creo que dedicaría una parte de mi vida infinita a la música. Componer canciones y sobre todo compartirlas me hace muy feliz”, insistió un músico siempre preocupado por conectar con el público, por lograr que el oyente “haga suya” su canción y esta “le pueda acompañar en los momentos importantes de la vida”.

Canciones que nos acompañan en la dificultad

Dausà reflexionó sobre su repertorio y diferenció “entre las canciones de tocar fibra y las de celebración y fiesta, que las pongo un poco para que no estén todo el concierto llorando”. En este sentido se refirió a tres de sus nuevos temas, Ho podríem intentar, Immortals y Seria bonic, tres canciones que “te hacen sentirte acompañado en la dificultad”.

El músico explicó que tras los multitudinarios conciertos de su anterior gira, que los vivió con una sensación de estar “subiendo una montaña”, llegó otra diferente, “como si estuviera en un llano. No sé si habrá más subidas pero ahora estoy muy tranquilo, disfrutando del paisaje, relajado, dispuesto a experimentar y probar. Nunca había estado tantos días en el estudio y nunca habíamos hecho tantas versiones de cada canción y revisiones, lo cual nos ha permitido exigirnos más, hemos tenido más tiempo para las escuchas”.

El disco se abre con Per una cançó, en la que Dausà canta “avui la vida es millor, que calli la resta del món”. Para él, la música “es un pequeño búnker, un pequeño oasis” en un mundo hostil, en guerra. “Algunas canciones hacen alusión a lo que está pasando afuera, como Immortals, interpretada junto a Antonio Orozco, o la dylaniana Els temps tornen a canviar, que habla de la aceptación, de la resignación, del no ganaremos la guerra, tampoco la nuestra, que es la de la consciencia”, apuntó.

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Sobre su nueva gira adelantó que lo que anhela es que “el directo suene como el disco. Será un directo muy potente, muy exigente a nivel técnico. Que la gente no se duerma porque no quedarán entradas cuando llegue el día. Me gustaría que el público, cuando acabe el concierto, tenga la sensación de que ha pasado un momento de felicidad”, que haya vivido un ejercicio “terapéutico de risas y llantos, de vaciarse y sentirse acompañado. Eso ya vale mucho. La entrada cuesta dinero pero una terapia a veces es más cara, y por eso pienso que lo que pasa en un concierto nos puede ayudar a entender ciertas cosas, a sentirnos comprendidos, abrazados desde el principio. Esa es mi intención y voluntad”.