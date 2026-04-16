El clásico del terror 'La momia', la realidad intersex y 'La familia Benetón+2' en cines

La cartelera de esta semana llega con estrenos muy diversos, entre ellos la revisión de un clásico del terror en 'La momia de Lee Cronin'; 'La familia Benetón +2', secuela de la exitosa comedia; un retrato intimista sobre las realidades intersex en 'Mi querida señorita'; y el fenómeno colombiano 'Un poeta'.

'La momia de Lee Cronin'

En esta nueva versión del monstruo clásico, Lee Cronin ('Posesión Infernal: El Despertar') centra la trama en la joven hija de un periodista que desaparece en el desierto sin dejar rastro. Tras ocho años de ausencia, el reencuentro con su familia se tornará en una pesadilla no apta para todos los públicos.

La película, protagonizada por Jack Reynor, la española Laia Costa, May Calamaway, Natalie Grace y Verónica Falcón, se aleja de las anteriores versiones en esta propuesta de terror doméstico, íntimo y psicológico.

'La familia Benetón +2'

La llegada de dos nuevos bebés a la familia Benetón pondrá patas arriba la vida del tío Toni en esta secuela de la exitosa comedia, dirigida por Joaquín Mazón ('El casoplón').

Los personajes de Toni y Lolo, interpretados por Leo Harlem y El Langui, respectivamente, se convertirán en padrazos para intentar mantener unida a su multicultural familia.

'Mi querida señorita'

Dirigida por Fernando González Molina ('Palmeras en la nieve') y con guion de Alana S. Portero ('La mala costumbre'), esta versión libre del clásico de 1972 nominado al Óscar a Mejor película extranjera pone nombre a cuestiones que quedaron a la sombra en la película original, como la naturaleza intersexual de la protagonista.

La película, producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi y protagonizada por Elisabeth Martínez, rinde homenaje claro a la de Jaime de Armiñán y busca establecer un diálogo con esta en términos casi didácticos.

'Un poeta'

Galardonada con el Premio del Jurado en la sección 'Un Certain Regard' en Cannes 2025, la película de Simón Mesa Soto nos presenta al profesor de instituto y poeta en la sombra Óscar Restrepo.

Tras conocer a Yurlady, una adolescente de origen humilde, se establecerá un vínculo entre ambos que llenará de luz la vida de Óscar pero quizá no sea una buena decisión para Yurlady.

'La mujer más rica del mundo'

La actriz Isabelle Huppert interpreta a Liliane Bettencourt en 'La mujer más rica del mundo', una recreación libre de los últimos años de vida de la empresaria francesa y heredera del imperio L'Oréal realizada por Thierry Klifa.

La cinta retrata uno de los escándalos más recordados y extravagantes de la historia reciente de Francia, que protagonizó titulares en la prensa del corazón por su trama de enredos financieros y amorosos.

'Prime Crime: A True Story'

El director Gus Van Sant regresa a la gran pantalla con un 'thriller' basado en hechos reales que reconstruye el secuestro perpetrado por Tony Kiritsis en la década de 1970 tras ser estafado por un banco. En su amotinamiento, Tony exige a las autoridades la restitución de su dignidad con una disculpa pública retransmitida en 'prime time'.

Con ecos de los trabajos previos del director ('Elephant' y 'Last Days'), la película mezcla realidad y ficción para mantener los códigos del falso documental. Protagonizada por Bill Skarsgard, completan el reparto actores de la talla de Dacre Montgomery, Cary Elwes, Coman Domingo y Al Pacino.

'Renoir'

Las dificultades de las emociones en la infancia y la adolescencia se abren paso en este 'coming of age' de la cineasta japonesa Chie Hayakawa, cuya propia experiencia es la base de esta historia luminosa y llena de contradicciones.

La película explora la soledad y la incomprensión de la adolescencia, así como el dolor de una niña ante la pérdida de un padre enfermo de cáncer y una madre que intenta sostener un hogar familiar que se resquebraja.

'El chico de los pantalones rosas'

El género como cárcel y el ciberacoso en la adolescencia son los dos temas principales que sostienen la historia de Margherita Ferri, un drama que reflexiona sobre el impacto del ciberacoso en la vida de un menor.

El argumento relata el infierno de Andrea Spezzacatena, un chico de 15 años que se quitó la vida en 2012 después de sufrir acoso físico y digital por parte de sus compañeros de colegio.

'La habitación de Mariana'

En medio de la segunda guerra mundial, Hugo se esconde en el armario de una amiga de la infancia de su madre para evitar ser deportado.

Sin saberlo, su vida cambiará para siempre en ese pequeño espacio en el descubrirá el amor y la lealtad en esta película del francés Emmanuel Finkiel.

'Qui som'

Una pareja artística y sentimental protagoniza este documental dirigido por el catalán Salvador Sunyer que se adentra en los entresijos de la creación artística de los números de circo.

Cuando el Festival de Aviñón, uno de los más importantes del mundo, encarga a Blaï y Camille una nueva obra, la pareja se enfrenta a las preocupaciones y miedos que les atenazan como artistas y padres.

'Calcinación'

Segundo largometraje que firma Luis Navarrete ('El fantasma de la sauna'), este 'thriller' psicológico explora la salud mental, la ansiedad y la depresión a través del personaje de Álvaro, un hombre que ha perdido el sentido de la vida y que se verá envuelto en un asunto turbulento después de conocer a una chica.

El reparto lo componen Javier Hernández ('Amar es para siempre'), Vanessa Pámpano ('La que se avecina'), Antonia San Juan ('La que se avecina') y Bernabé Fernández ('El barco').

'Con la tierra en los pies'

La película de Fernando Vera Moreno es un relato de memoria y resistencia del rural aragonés que nace motivado por la llegada en los años 30 de un lingüista alemán al Valle de Vió.

El documental retrata el pasado de un pueblo autosuficiente en la primera mitad del siglo XX que vivió un duro proceso de despoblación en los 70.

'Black Water'

A partir de fenómenos ya visibles (inundaciones, ciclones, colapso urbano), el documental de Natxo Leuza 'Black Water' indaga en los escenarios en los que se sumiría la Tierra si el calentamiento global sigue su curso.

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