La Biennal B 2026 amplía su programa con nuevos espacios y proyectos en Palma y Marratxí

Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma y el Consell de Mallorca han presentado los proyectos que formarán parte de la Biennal B 2026, que ampliará su presencia con actividades en Palma y Marratxí tras una primera edición desplegada por distintos puntos del archipiélago.

La programación se desarrollará en espacios como el Casal Solleric, La Misericòrdia, el propio Es Baluard y Sa Refinadora de Marratxí, con el fin de consolidar así un modelo de colaboración institucional que busca conectar territorio, arte contemporáneo y tradiciones locales, ha detallado Es Baluard en una nota.

Entre las primeras citas destaca la inauguración, el 30 de abril, de una exposición de la artista Nuria Mora en el Casal Solleric, comisariada por Pilar Rubí.

Además, la programación incluye el proyecto expositivo 'A media lumbre', coproducido con el IVAM de Valencia y comisariado por Blanca de la Torre, que se desplegará en distintos espacios de Mallorca e incorporará una muestra individual de Teresa Matas en Sa Refinadora.

La Biennal B también llegará en septiembre a la capilla de La Misericòrdia con una exposición del ceramista Joan Pere Català Roig y una instalación textil de Valeria Maculan, concebida como una acción escénica vinculada a la tradición mallorquina.

Con estas iniciativas, el proyecto pretende reforzar su apuesta por integrar prácticas contemporáneas con saberes tradicionales, como la artesanía o los oficios vinculados al territorio.

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Las instituciones implicadas han coincidido en que esta edición consolida la Biennal B como una plataforma cultural de carácter transversal y descentralizado que quiere generar nuevos espacios de creación y pensamiento compartido.