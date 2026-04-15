Rosalía brinda con su pianista: “Llorenç, mallorquín de pura cepa”

El ‘LUX Tour’ de Rosalía llegó a Barcelona y lo hizo con sorpresa mallorquina. Fue durante el primero de los cuatro conciertos de la cantante catalana en el Palau Sant Jordi cuando se produjo el “momento mallorquín”.

Rosalía, sentada sobre un piano blanco para interpretar su tema ‘Sauvignon blanc’, hizo una reivindicación de los vinos catalanes: "A mí me gusta mucho el Sauvignon blanc, pero ... ¿y un Penedès? ¿Y un Empordà? ¿Y un Priorat? Que aquí hay muchas cosas buenas", afirmó.

En ese momento se giró hacia su pianista para brindar con él y explicó en catalán: “Tocábamos en el Taller de Músics”, explicó Rosalía antes de preguntar a su pianista: “Llorenç ¿tú de esto quieres decir algo? Porque yo siempre explico mi versión de la historia, y no sé tú...”. A lo que el mallorquín respondió confundido: “¿De qué historia? ¿De la historia del Taller de Músics?”.

En ese momento, la cantante catalana, imitando el article salat mallorquín exclamó “¡De la historia nuestra!”. Y tras los gritos del público (“¡Venga Llorenç!”), exclamó con ironía: “Llorenç, es tu momento. Tienes diez segundos para resumir nuestra historia”.

En ese momento, el mallorquín cogió el micrófono y explicó: “Bueno, nos conocimos en el Taller de Músics y nos hicimos amigos… Y aquí estamos, después de quince años o veinte…”. A lo que Rosalía volvió a reclamar el micrófono para aclarar: “Sí, sí es verdad! A veces nos haces ‘huuuu’ ¡y no! Siempre hemos sido solo amigos, y siempre has sido un amigo de diez. Gracias, Llorenç”, señaló.

De Manacor

El teclista mallorquín de Rosalía es Llorenç Barceló, que la acompaña en la gira de LUX y ha colaborado con ella en otras ocasiones, como Motomami. En aquella gira, la cantante catalana ya le piropeó con un “Nadie suena como tú”.

Barceló es de Manacor y ha participado en otros proyectos y grupos vinculados especialmente al blues y el jazz.

¡Llorenç Barceló tocando el Hammond en la primera edición del Alaró Jazz Festival, / ¡JOSÉ LUIS LUNA

Rosalía y Mallorca

La vinculación de Rosalía con Mallorca va más allá de Barceló. En 2022 grabó el videoclip de ‘Despechá’ en la isla, concretamente en el Portitxol de Palma. Pocos días después ofreció un concierto del Motomami World Tour en Son Fusteret ante 9.000 personas.

Rosalía estrena el videoclip de ‘Despechá’, rodado en Mallorca

Más allá de la música, en 2025 Rosalía mantuvo una polémica con el diseñador mallorquín Miguel Adrover, quien rechazó trabajar con ella al considerar que la artista no se había posicionado públicamente sobre el conflicto en Gaza.

Meses después ella apareció por sorpresa en un concierto solidario por Palestina que se celebró en el Palau Sant Jordi de Barcelona.