Francisco Fullana y David Khrikuli, protagonistas de los Conciertos de Primavera de Cap Rocat

El violinista Francisco Fullana, con el concierto Fullana and Friends, y el pianista georgiano David Khrikuli serán protagonistas de los conciertos de primavera del Festival Cap Rocat, organizados por la Fundación Madina Mayurqa en colaboración con Mallorca me suena. Sus actuaciones están programadas para el próximo sábado 18 de abril y 25 de abril. Ambos recitales ya han agotado todas las entradas.

La Fundación Madina Mayurqa ha presentado los Conciertos de Primavera y los Conciertos Solidarios de Otoño del Festival Cap Rocat, dos citas musicales fuera de la programación principal del festival que nacen con el fin de ampliar el apoyo de la fundación a otros artistas locales e internacionales, dar visibilidad a jóvenes promesas, y acercar la música a todos los públicos.

Enmarcados dentro del área social y educativa del festival, estos nuevos eventos no solo buscan impulsar la carrera de artistas locales, residentes y/o emergentes, sino también contribuir al enriquecimiento de la vida cultural mallorquina durante todo el año. Están organizados en colaboración con Mallorca me suena, una entidad que desde 2010 promueve encuentros musicales de carácter personal en espacios singulares de la isla, creando experiencias culturales donde la cercanía entre artistas, público y lugar es parte esencial del concierto.

Sala de Conciertos de Cap Rocat © Festival Cap Rocat. David Mudarra / .

En palabras de María Obrador, directora general del Festival Cap Rocat y portavoz de la Fundación Madina Mayurqa, "cuando creamos la fundación tuvimos claro que uno de sus objetivos principales debía ser actuar como impulsora del talento de nuestra tierra, así como de 'faro' que ayudará a visibilizar proyectos sociales. Por eso este año hemos querido dar un paso más con la creación de dos series de conciertos que, esperamos, contribuyan a ampliar la oferta cultural de calidad de la isla, dar a conocer a artistas de máxima excelencia, conectar a nuevos públicos con la música clásica y, en definitiva, contribuir a mejorar nuestro entorno a través de la cultura".

Conciertos de Primavera

Los Conciertos de Primavera se celebrarán los días 18 y 25 de abril en la Sala de Conciertos de Cap Rocat y estarán protagonizados por algunos de los músicos de dentro y fuera de las islas más destacados de la actualidad. El sábado 18 de abril se presenta Fullana and Friends, un concierto en el que el violinista mallorquín Francisco Fullana interpretará piezas de Haydn, Albéniz y Tchaikovsky junto a la violinista Nina Heidenreich, las violistas Eszter Haffner y Hanga Fehér y los violonchelistas Antonia Straka y Llorenc Rosal. Las obras que se podrán escuchar son Cuarteto de cuerda Op. 76, nº 3, "Emperador" de Haydn, Asturias (Leyenda) de Albéniz y Souvenir de Florence, Op. 70 de Chaikovski.

El sábado 25 de abril será el turno de David Khrikuli, pianista georgiano que ofrecerá el recital Tierra e infinito, compuesto por obras de Scriabin, Liszt y Chopin. En Tierra e infinito el artista propone un recorrido por tres universos pianísticos que, aunque nacidos del Romanticismo, se proyectan hacia territorios muy distintos: el misticismo visionario de Scriabin, el dramatismo literario de Liszt y la elegancia profunda de Chopin. Juntos trazan un arco que va desde la intimidad lírica hasta la expresión más trascendente y visionaria del piano.

Noticias relacionadas

Después de verano se celebrarán los Conciertos Solidarios de Otoño, en los que integrantes del Coro Festival Cap Rocat ofrecerán dos citas musicales extraordinarias con el fin de recaudar dinero para una causa benéfica. La información y venta de entradas sobre estos conciertos se dará a conocer más adelante.