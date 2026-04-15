El fotógrafo mallorquín Nando Esteva expone en el nuevo espacio de Barcelona House of Photography
La muestra titulada 'La persistencia de lo efímero' se podrá visitar hasta el 6 de junio
La House of Photography, el nuevo espacio de Fujifilm dedicado a la imagen, inaugura una nueva muestra, La persistencia de lo efímero, del fotógrafo mallorquín Nando Esteva, una de las figuras más reconocidas de la creación visual contemporánea, con tres décadas de trayectoria y más de 120 premios.
La exposición abrirá sus puertas en Barcelona desde este miércoles, 15 de abril, hasta el 6 de junio con un despliegue de las obras fotográficas más destacadas del artista de algunas de sus colecciones más emblemáticas: Tiempo, Un lugar donde crecer, Claro de Luna, Lejanía, Origen, Flor de Piña y La Mar de Helados, entre otras.
Más allá de su dimensión estética, la exposición invita a adentrarse en el universo creativo de Esteva, donde la fotografía se convierte en un lenguaje de reflexión sobre la mirada, la materia y el significado.
Objetos cotidianos
Cada obra transforma lo cotidiano en un universo visual singular, en el que los objetos cotidianos adquieren una nueva funcionalidad, donde la luz, la textura y la forma construyen un lenguaje visual preciso. Cada imagen opera como territorio de exploración donde lo efímero se transforma en memoria y lo real se desliza hacia los simbólico.
“Esta exposición es una invitación a detener la mirada y descubrir lo extraordinario en lo cotidiano. Busco transformar lo efímero en una imagen que permanezca. La captura de estas imágenes se ha realizado íntegramente con cámaras y lentes del sistema de gran formato FUJIFILM GFX”, afirma el director de arte, fotógrafo y videógrafo Nando Esteva.
“Con esta exposición reafirmamos nuestro compromiso con la fotografía como medio de expresión contemporánea. El trabajo de Nando Esteva encarna una visión que une técnica, creatividad y concepto, en línea con nuestro objetivo de impulsar propuestas que conecten con el público y exploren nuevas formas de entender la imagen”, señala Eduardo López, director de Imaging y Recording Media de Fujifilm España.
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