Se estrena en Palma la adaptación teatral de una de las novelas más arriesgadas de Blai Bonet

La adaptación teatral de una de las novelas más arriesgadas de Blai Bonet, Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, se estrena este jueves en el Espai el Tub con motivo del ciclo Literactua, dedicado a autores de Baleares. La obra, de la que se harán tres funciones en Palma (jueves, viernes y sábado), girará posteriormente por Santa Margalida, Binissalem, Son Servera, Manacor, Montuïri, Port de Pollença y Santanyí.

Con Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria, Blai Bonet “se aleja de su zona de confort y explora zonas, escenarios y personajes que nunca había desarrollado en sus obras anteriores, presentando una obra que se mueve entre la novela y el diario íntimo”, en palabras de Lluki Portas, quien firma la adaptación teatral.

La novela de Bonet, “de crisis social, de cambio, de choque cultural, retrata la vida urbana, cotidiana y dura de un barrio barcelonés”, fue publicada en 1972 y se presentó en la librería Tous de Palma, en un acto memorable: Blai Bonet la leyó entera, durante cerca de dos horas, con un público que iba entrando y saliendo. Al final solo tres personas, una de ellas Josep Maria Llompart, se quedaron a escuchar toda la lectura. Portas señala que el espectáculo “quiere hacer un microhomenaje a aquella primera presentación” y a la capacidad de Bonet de “hacer siempre lo que le da la gana, con toda la libertad que eso comporta y con la genialidad que implica, y por la cual ahora le recordamos”.

Interpretada por Rebeca del Fresno, Albert Mèlich y Miquel Aguiló, la pieza responde a dos palabras, intimidad y experimentación, y con ella Blai Bonet hace un “capfico, un xoff en la burguesía catalana para extraer lo más putrefacto a través de su juego narrativo”.

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El proyecto Literactua es una iniciativa surgida de la colaboración entre el Festival de la Paraula -que organiza Produccions de Ferro- y la Fundació Mallorca Literària. Tiene como objetivos la promoción de la literatura y el teatro en catalán escrito en Baleares mediante la creación de dramaturgias de obras de escritores y escritoras isleños, que son llevadas a escena por un equipo de dramaturgia, dirección e intérpretes en un proceso creativo breve y experimental que no finaliza el primer día del estreno, sino que va creciendo función tras montaje, de manera que el montaje que el público verá este jueves en Palma será diferente a lo que verán los espectadores de las siguientes funciones.