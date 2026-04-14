Estas son las novedades principales de la Diada de Sant Jordi en Palma: previa en los barrios y más floristerías en el recorrido

La festividad de Sant Jordi, el día en que las rosas y los libros toman las calles de Palma para convertirse en los auténticos protagonistas, se presenta este año con dos novedades. La primera es que la Asociación de Floristas de Mallorca se suma a la fiesta del próximo día 23, que se anuncia con el lema de Sant Jordi, llibres i roses arreu. Además de los puestos de la Rambla, que llevan años colaborando con esta celebración, se podrán encontrar flores en Cort, plaça del Marquès del Palmer, plaça Major, Sant Miquel y plaça Espanya. La segunda novedad es un aperitivo pre Sant Jordi, en los barrios, programado para este sábado día 18 en plaça Progrés, plaça París y Nuredduna. Tendrá lugar entre las 10 y las 14 horas, con quince expositores de libros y flores, sesiones de cuentacuentos y la visita de los ‘caparrots’ en Toni y na Rosa, acompañados por la charanga Final Feliz.

El tradicional Sant Jordi tendrá lugar el jueves 23, de 09.30 a 21 horas, con los expositores de las 24 librerías de Ciutat y más de 200 actividades programadas (se pueden consultar en la web llibretersmallorca.cat), entre ellas 150 firmas de autores, presentaciones de libros, cuentacuentos, clubes de lectura o talleres a lo largo de la jornada. Como viene siendo habitual se aplicará el 10% de descuento en la compra de libros, incentivando la participación y el consumo cultural. La guinda tendrá acento musical, con un concierto de Nou Romancer en la plaça de l’Olivar.

El presidente de los Llibreters de Mallorca, Miquel Ferrer, ha destacado el incremento de las aportaciones al Gremi tanto del ayuntamiento como del Consell así como el apoyo de Pimeco. “El de Sant Jordi es el día más importante del año para los libreros y también queremos que lo sea para la ciudadanía, que sea una fiesta más grande y celebrada cada año”, ha subrayado.

“Cada año se suman entidades y colectivos al Dia del Llibre, y es un motivo de orgullo para los libreros porque ayuda a hacerlo aun más grande y participativo, y refuerza la importancia de sumar esfuerzos para hacer llegar los libros a toda la ciudadanía”, ha añadido.

Presentación de la diada de Sant Jordi 2026 en Palma / B.RAMON

Las rosas tendrán una mayor presencia

Por su parte, la presidenta de la Associació de Floristes, Mercé Francia, ha señalado que “formar parte de Sant Jordi es una oportunidad para sumar tradición y dar mayor vida a las calles de Palma. Las rosas son un símbolo esencial de esta fiesta y este año tendrán una presencia más transversal que nunca”.

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En la rueda de prensa celebrada en la plaça Major también ha asistido el regidor de Cultura Javier Bonet, quien ha destacado que “el Ayuntamiento de Palma reafirma su compromiso con la Diada de Sant Jordi, una de las jornadas culturales más destacadas de la ciudad, poniendo en valor el trabajo conjunto entre instituciones, colectivos y las personas que lideran e impulsan estos proyectos”. La consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha señalado que “Consell reafirma su apoyo al sector con un incremento de recursos y la programación de más de una decena de actividades, entre las que destaca la presentación del proyecto ‘Rondalles Bitzó’, una iniciativa para recuperar y acercar las rondalles mallorquinas a los más jóvenes".