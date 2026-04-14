Las obras completas de Joan Alcover en su centenario y el libro que hizo más daño a Franco, apuestas de Nova Editorial Moll para Sant Jordi

Los dos volúmenes de las obras completas de Joan Alcover en su centenario, la primera novela de Olivia Lund, Corcs, y el libro que más dañó a Franco, Els grans cementiris sota la lluna, que Georges Bernanos basó en su experiencia de la Guerra Civil en Mallorca, son las apuestas más destacadas de Nova Editorial Moll para el próximo Sant Jordi. La recuperación de la poesía de Juan F. López Casasnovas, la prosa de Josep Maria Llompart, Baleares tal y como era en los tiempos de los Myotragus, una edición renovada de la popular rondalla L'amor de les tres taronges o la increíble vida de Joan Picornell narrada por Joan Mayol se encuentran también entre sus novedades más recientes.

El sello creado en 1934 por Francesc de B. Moll volverá a poner un expositor un año más en la plaza de Cort de Palma, este próximo 23 de abril, con los últimos volúmenes publicados y también con una muestra de su fondo, la mayor selección de libros y autores de Mallorca, con más de 1.500 títulos, entre ellos sus dos ediciones más emblemáticas, las Rondalles mallorquines reunidas por Antoni Maria Alcover y el Diccionari català-valencià-balear, obra del propio Alcover y de Francesc de B. Moll.

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Portada de 'Els grans cementiris sota la lluna', de Bernanos / .

Particularmente oportuno en el momento actual, de una cierta reaparición del extremismo intolerante, Hannah Arendt definió Els grans cementiris sota la lluna como "el panfleto más importante que se ha escrito nunca contra el fascismo": su publicación, en 1938, por Georges Bernanos, quien denunciaba los horrores de la represión que había vivido en Mallorca, causó un enorme perjuicio a Franco, al venir no de un autor de izquierdas, sino de un escritor monárquico, conservador y católico, con un hijo falangista. Con traducción de Antoni-Lluc Ferrer, la presente edición, completamente revisada, recupera las anotaciones que realizó el historiador Josep Massot i Muntaner.