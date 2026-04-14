Huguet Mallorca alcanza la cima del diseño con los premios FAD

Huguet alcanza un nuevo hito en el ámbito del diseño, ya que cinco de sus productos han llegado a la final de los prestigiosos premios ADI-FAD, por lo que la histórica empresa de Campos de baldosas hidráulicas sumará en la última década hasta 17 galardones de la Asociación de Diseño Industrial (ADI).

La firma mallorquina logró su primer reconocimiento en 2016 con las baldosas diseñadas por la reputada arquitecta Carme Pinós y desde entonces ha acumulado una docena de premios, más los cinco seleccionados ahora, que recibirán al menos el laurel de bronce.

Los galardones de diseño industrial más antiguos de Europa valoran de Huguet las baldosas de tierra compactada, los elementos que produce a base de minería urbana, el mobiliario de la panadería de Esment Can Pa ideado por Jasper Morrison, los topes de puertas que ingenió el arquitecto Lluís Clotet y la colección de baldosas creada por Matt Willey. Si consiguen el oro, plata o bronce se conocerá el 22 de julio en la ceremonia de entrega de la llamada Selección Delta.

Esta categoría del reconocimiento bienal es específica para la excelencia en el diseño industrial y la colaboración entre diseñadores y empresas productoras a nivel nacional. La elección de la entidad FAD (para el Fomento de las Artes y el Diseño) de los cinco productos de la empresa mallorquina Huguet «pone en valor la calidad formal, la innovación técnica y el compromiso cultural del diseño industrial como herramienta estratégica».

Asimismo, «los premios ofrecen una radiografía del sector y contribuyen al debate contemporáneo sobre diseño, producción y cultura material», tal como explican en una nota de prensa.

Mobiliario de la panadería Can Pa / Huguet Mallorca

Tierra compactada y minería urbana

De hecho, dos de las propuestas, las baldosas de tierra compactada y los elementos de minería urbana, están en boca de los estudios de arquitectura más punteros de Europa.

La primera tiene su origen en la técnica mediterránea tradicional de compactar tierra y Huguet la reinterpreta con el fin de ofrecer «un material contemporáneo con muchas posibilidades estéticas», debido a que «produce baldosas en múltiples formatos y grosores, con gran variedad de colores, dibujos y texturas».

Detalla que «cada pieza se realiza a mano, prensada y sin cocción», creando unas baldosas «sostenibles, higroscópicas, más bellas, elegantes y versátiles».

En cuanto a la minería urbana ad hoc, «es una metodología de producción que transforma residuos de construcción en nuevos elementos revalorizados y adaptados a cada proyecto».

Tal como especifican en la empresa, «el valor innovador no es un producto concreto, sino el procedimiento», en referencia al «sistema de análisis, clasificación y revalorización de residuos que disminuye el impacto ambiental, cierra el ciclo de producción y da una nueva vida a los materiales, manteniendo el hilo de la historia de los lugares».

El resto de productos finalistas en los premios FAD es fruto de la habitual y estrecha colaboración entre la firma Huguet y algunos de los grandes nombres del diseño y la arquitectura contemporánea, en este caso Jasper Morrison por crear un banco y una mesa para Can Pa, Matt Willey por sus baldosas y Lluís Clotet como diseñador de originales topes de puertas.