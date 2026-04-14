Diego Ventura será la estrella de la corrida de rejones en Palma

El rejoneador Diego Ventura, actual número uno en el mundo del rejoneo, será el eje central de la corrida de rejones que se celebrará el mes de julio en el Coliseo Balear.

Se cumplen ahora veinte años del debut de Ventura en Palma, momento en el que cortó tres orejas a novillos de Antonio San Román. En el año 2010 volvió a actuar junto a Fermin Bohórquez y Andy Caratgena sin cortar trofeos.

Será, por tanto, la tercera vez que viene a Palma. En esta ocasión está previsto que se lidie un encierro de los Hdros. de Ángel Sánchez y Sánchez, encaste murube-urquijo, ganadería muy apreciada por los rejoneadores. Junto a él estarán el portugués Rui Fernandes y la francesa Lea Vicens.

La Casa Matilla, empresa organizadora de los festejos en Palma, ha previsto para agosto una corrida a pie. Para la misma se habría reseñado un encierro de Gracigrande propiedad de Justo Hernández, de encaste Domecq.

Manzanares y Castella

En el cartel estarán, con casi total seguridad, los toreros apoderados por la empresa, Manzanares y Castella. El tercer espada aún no definido oficialmente podría ser Roca Reyo e incluso Morante de la Puebla.

Está previsto la presentación de los carteles el siete de mayo, aunque podría cambiar esta fecha en función de como vayan las contrataciones finales.

Por lo que respecta a Inca, Balears Cambio de Tercio ha decidido no reprogramar la corrida suspendida el 29 de marzo. De hecho, los toros de Samuel Flores ya se han devuelto a la finca de El Palomar, en Povedilla, provincia de Albacete.

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El próximo festejo, en Inca, tendrá lugar el 17 de mayo en que el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza lidiará ejemplares de el Capea; mientras que Borja Jiménez y Marco Pérez harán lo propio con toros de La Palmosilla.