Las actrices Mercedes Sampietro y Emma Vilarasau en La lluna en vers: Consulta aquí toda la programación del festival

La Fundació Mallorca Literària ha presentado este martes la nueva edición del festival de verano La Lluna en Vers. La entidad perteneciente al Consell de Mallorca ofrece una programación extensa y diversa que invita al descubrimiento de nuevas sonoridades y referencias, con propuestas artísticas innovadoras y de gran calidad que, en la mayoría de ocasiones, podrán verse por primera vez en Mallorca.

La Lluna en Vers empezará el 20 de junio y durará hasta el 4 de septiembre, con una noche de cultura cada fin de semana en los municipios donde tiene sede la Fundació: Binissalem, Santanyí y Sant Joan. Este año, además, se suman Montuïri, Palma, Lloret y Artà.

El diálogo entre la palabra y la raíz popular, también con los lenguajes creativos contemporáneos, será sobre todo en catalán. Sonarán las letras de autores fundamentales de nuestra literatura como Blai Bonet —con mención especial con motivo del centenario—, así como Jacint Verdaguer, los sonetos de William Shakespeare o los ecos de clásicos como Ovidio o la mística Hildegarda de Bingen.

Diferentes lenguas

Este año La Lluna en Vers hablará en catalán de Mallorca, de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, y en castellano de La Mancha, de la Barcelona xarnega y de Sudamérica, pero también en lenguas más lejanas: latín, hebreo, alemán, portugués, italiano, eslovaco, francés… a través de repertorios de artistas que se han adentrado con rigor en el folk y la música mediterránea para traernos resonancias que laten por dentro.

La palabra poética tomará un relieve especial a través de intérpretes excepcionales, como en el recital de poesía shakespeariana Venus y Adonis, con Emma Vilarasau, Jordi Bosch y el violonchelista Lluís Claret; o el espectáculo central del Año Blai Bonet, Una veu plena de nius, que reunirá las voces de Mercedes Sampietro, Sílvia Bel, Toni Gomila y Jaume Madaula, con el acompañamiento musical de Mar Grimalt y Carles Medina, para amplificar la poesía de Blai Bonet. También es muy destacable el espectáculo Sum vermis, una aproximación a la figura y obra de Jacint Verdaguer a cargo de la compañía Centaure Produccions, que llega a Mallorca tras un éxito rotundo en su gira catalana.

Experimentación

La experimentación y el vínculo entre el pulso poético y el bit tecnológico es uno de los hilos conductores de esta edición del festival. Destaca especialmente la apuesta inicial de la programación: el concierto de Maria Arnal, Ama, una investigación escénica de primer nivel que relaciona la voz con el movimiento corporal mediante la aplicación de la IA.

Con la artista y sus exquisitas cualidades vocales compartirán escenario un equipo de bailarinas de la compañía de danza La Veronal, cuyo movimiento —capturado por un complejo sistema de sensores— generará sonoridades que se fundirán con el canto, configurando un espectáculo total de palabra, canción y artes visuales. Se trata del estreno absoluto en Mallorca de un proyecto presentado en el festival Sónar y que llegará a La Lluna en Vers tras haber agotado todas las localidades en Barcelona, Madrid y otras ciudades europeas como Londres o Bruselas.

Otras propuestas del cartel también beben del diálogo entre el patrimonio musical y cultural y la innovación tecnológica. Es el caso del proyecto Gregotechno, que combina la antigua tradición del canto gregoriano con la música electrónica contemporánea para crear una experiencia escénica, musical y audiovisual única, cargada de reverberaciones y nuevos sentidos de la liturgia; el de Tarta Relena, que propone un viaje de sentido trágico por el pueblo mediterráneo, los lamentos georgianos y las obras místicas de la visionaria Hildegarda de Bingen (siglo XII); o el de Magalí Sare, que investiga en Descasada los cantos de despedida de las novias y el papel del matrimonio en la vida de las mujeres, desde la península ibérica hasta el Mediterráneo, Europa y Sudamérica.

Las entradas se podrán adquirir a partir de este martes en la web lallunaenvers.cat. Durante el mes de abril, las entradas tendrán un 15% de descuento.

Programación

Maria Arnal, Ama

Especial noche de solsticio. 20/6, 20:30 h

Acceso y cena de solsticio con DJ y, a las 22 h, concierto

Consolació, Sant Joan

Ferran Palau, Aniversari feliç

27/6, 21 h acceso y 21:30 h concierto

Jardín de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Andreu Valor, Els camins que elegim

3/7, 20:30 h acceso y 21 h concierto

Patio de la Casa Blai Bonet, Santanyí

Magalí Sare, Descasada

10/7, 20:30 h acceso y 21 h concierto

Patio del Convento, Lloret

Una veu plena de nius

Con Mercè Sampietro, Sílvia Bel, Toni Gomila, Jaume Madaula y la música de Mar Grimalt y Carles Medina

Acto central del Año Blai Bonet

18/7, 20:30 h

Patio de las mujeres, la Misericòrdia, Palma

19/7, 20 h

Patio de la Casa Blai Bonet, Santanyí

Mobofest

Días 23-24-25/7

Consolació, Sant Joan

Entradas en mobofest.org

Tarta Relena, És pregunta

31/7, 21 h acceso y 21:30 h concierto

Jardín de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Especial NOCHE DOBLE

Paco Pecado, Montebello, y Gregotechno, Ubi Est Deus

7/8, 20:30 h acceso + cena, 21 h concierto Paco Pecado y 23 h concierto Gregotechno

Consolació, Sant Joan

Venus y Adonis

Con Emma Vilarasau, Jordi Bosch y Lluís Claret

A partir del texto de William Shakespeare

13/8, 20:30 h acceso y 21 h espectáculo

Colònia de Sant Pere, Artà

14/8, 20:30 h acceso y 21 h espectáculo

Jardín de la Casa Llorenç Villalonga, Binissalem

Mazoni, Banderes per a daltònics

21/8, 20:30 h acceso y 21 h concierto

Patio de la Casa Blai Bonet, Santanyí

Karmento, La serrana

29/8, 20 h cena al atardecer con DJ y 21:30 h concierto

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