Satisfacción y algún «éxito rotundo» entre los galeristas de Mallorca presentes en Art Cologne Palma

Los galeristas mallorquines se despidieron este pasado domingo de la segunda edición de Art Cologne Palma con muy buen sabor de boca y un balance positivo, tanto por las ventas realizadas como por la visibilidad lograda entre coleccionistas de otros países. La feria cerró puertas tras cuatro días de actividad en el Palacio de Congresos y una gran afluencia de visitantes.

Para la galería Pelaires, la feria ha sido «un éxito rotundo» ya que en estos cuatro días ha conseguido situar piezas en colecciones internacionales y reafirmar su proyecto en el circuito europeo, según comentó su director, Frederic Pinya. El galerista calificó de «muy satisfactorio» el balance de su presencia en Art Cologne. «Si hablamos de turismo de calidad, con este evento queda demostrado», añadió sobre el impacto de esta iniciativa.

También Fran Reus, presidente de Art Palma Contemporani, se mostró satisfecho por la «buena acogida» que ha tenido la feria y que este domingo registró «colas impresionantes», en parte por la entrada gratuita para residentes. «Entre el sector local, las instituciones y Art Cologne hemos creado un proyecto muy bonito, que esperemos que tenga continuidad en el tiempo, se consolide y ayude a reforzar Mallorca, Palma en este caso, como punto de referencia en el arte contemporáneo mundial», manifestó.

La responsable de la Galeria 6A, Bel Font, hizo un balance positivo principalmente por la visibilidad que les ha dado la feria en el panorama internacional: «Llegamos a una comunidad que de otra manera no hubiera sido posible». Y aunque también les ha ido bien en cuanto a ventas, sí señaló que el IVA que pagan las galerías españolas les ha perjudicado frente a los precios que pueden ofrecer las que han venido de otros países.

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