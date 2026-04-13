'Feliz sin ti', el disco con el que el grupo mallorquín Los Brindis abraza el pop español de los años 60

El quinteto mallorquín Los Brindis publica este martes 14 de abril en plataformas digitales su primer disco, que lleva por título Feliz sin ti e incluye 11 canciones con influencias del pop español de los años 60. El álbum incluye una versión del Porque te vas de Jeanette con la colaboración de Joan Muntaner Xanguito. Su presentación en directo está programada para el 25 de abril en Jazzbah (Ciutadella) y el 2 de mayo en Es Gremi. Se podrá adquirir una edición limitada en vinilo.

El contenido de Feliz sin ti se grabó durante un año y medio en varias sesiones en el estudio El Teatro de Calvià, a cargo de Tomi Solbas (Bilo, The Wheels) y la masterización final de Michael Mesquida. El sencillo elegido para el lanzamiento es De viaje otra vez que acompañan con un videoclip.

Los Beatles como referencia principal

El disco incluye temas de composición y producción propia en las que se reparten los roles de voz principal entre Manuel Máximo y Javi Saga, principales autores de las letras y melodías. La banda ha querido plasmar en las canciones las sonoridades, las maneras y los ritmos del pop español de los 60. Los Brincos o Los Sirex han servido de inspiración sumado a las inevitables influencias anglosajonas del beat, el rock and roll y el pop con los eternos Beatles como referencia principal.

Los Brindis es un quinteto musico-vocal mallorquín formado por Javi Saga (voz y guitarra), Manuel Máximo (voz y guitarra), Guillem Cerdà (bajo), Víctor Rodríguez (teclado) y Bernat Company (voz y batería). Todos ellos tienen o han tenido proyectos paralelos como Suasi, Cabrón, Máximo Pájaro, Pelillos a la Mar o Roulotte.

Noticias relacionadas

Los Brindis / .

El grupo empezó su aventura a finales de 2023 como proyecto personal de Bernat Company en homenaje a los grupos pioneros de la música popular en España. Para ello recopila lo mejor de grupos como Los Brincos, Los Sirex, Los Bravos, Formula V, Los Salvajes, Dúo Dinámico, Los Diablos o Los Mustang restaurando su sonido, su estética, la uniformidad y la esencia pop español de los 60.