La biblioteca del Molinar proyectará tres películas gratis en el ciclo 'Cine y Libros'

Coincidiendo con la próxima celebración, el 23 de abril, de la Diada de Sant Jordi, la biblioteca municipal del Molinar acogerá a partir de este martes el ciclo 'Cinema i Llibres', que comprenderá la proyección de tres películas.

La actividad, que pretende destacar la íntima relación entre cine y literatura, tendrá lugar siempre los martes, los días 14, 21 y 28 de abril, a las 18 horas, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la biblioteca, y bajo la organización del área municipal de Cultura.

Los títulos que integran el ciclo son, por orden de proyección, Cien libros juntas (2024), de la realizadora mallorquina Marga Melià; Miocardio (2024), de José Manuel Carrasco, y La trenza (2023), de Laetitia Colombani.

'Cien libros juntas'

El primer título narra, en formato documental, la historia de cinco mujeres jubiladas que comparten un fin de semana en una hospedería situada en las montañas para celebrar el décimo aniversario de su club de lectura.

Con las intervenciones de Asun Larrocha, Mabel Torres, Evelyne Kinon, Celia Pichacho y Patrícia Perelló, la película fue rodada en diferentes localizaciones de Mallorca, como el Monasterio de Lluc, la Serra de Tramuntana y la librería palmesana Rata Corner, mientras que la compositora mallorquina Mercè Pons firma la banda sonora.

Cien libros juntas consiguió la Mención Especial del Jurado en la edición del Atlántida Film Fest del año 2024, y fue inscrita en la última convocatoria de los premios Goya.

Una escena de la película 'Miocardio' / .

'Miocardio'

La segunda proyección, que cuenta con las actuaciones de Marina Salas, Vito Sanz, Luis Callejo y Pilar Bergés, traslada a la pantalla la historia de un hombre en crisis emocional que recibe la llamada de una antigua pareja que le rompió el corazón en su momento y de la que nada había sabido durante los últimos 15 años.

Estrenada en 2024, dentro de la programación del Festival de Cine Europeo que se celebra en Sevilla, la cinta ha recibido el premio Días de Cine, que concede este programa televisivo.

'La trenza'

Esta película se hace eco de la experiencia de tres mujeres que viven en tres territorios diferentes: India, Sicilia y Canadá, e incide en los elementos que conectan a todas las personas, independientemente de fronteras, idiomas y culturas.

La película ha obtenido, entre otros reconocimientos, el premio del jurado Inclucity de 2024 a la mejor producción internacional, y es la adaptación cinematográfica de la novela que la propia directora de la cinta, Laetitia Colombani, publicó en 2017.

El film se proyectará en inglés, italiano e hindi, con subtítulos en castellano, y está protagonizado por Kim Raver, Fotini Peluso, Mia Maezlert, Avi Nash y Manuela Ventura.

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Por último, cabe destacar que las dos primeras sesiones del ciclo, correspondientes a las proyecciones de Cien libros juntas y Miocardio, se completarán con una presentación y un coloquio posterior que contarán con la asistencia de los respectivos directores, Marga Melià y José Manuel Carrasco.