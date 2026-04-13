Es Baluard amplía su colección con 14 obras adquiridas en Art Cologne Palma y Summa Mallorca

El museo Es Baluard verá ampliada su colección con obras de 14 artistas que el Govern y Cort han adquirido en las ferias Art Cologne y Summa Mallorca, celebradas durante cuatro días en Palma con gran afluencia de público. Las instituciones dieron a conocer este pasado domingo sus respectivas compras, que suman un total de 147.000 euros y en las que se ha priorizado a las galerías y artistas locales, así como a aquellos que han expuesto o lo harán en la isla.

El Ayuntamiento de Palma ha comprado un total de diez obras que pasarán a formar parte de la colección de Es Baluard. Cort ha destinado 105.000 euros a la adquisición de nueve piezas en la feria Art Cologne Palma y una en Summa. Según informó ayer el Consistorio, se trata de pinturas, esculturas, instalaciones, trabajos videográficos y performativos de artistas de Mallorca como Aina Albo (Galeria Pep Llabrés), Joan Cortés (6A Galeria), Marcelo Víquez (Kewenig), Teresa Matas (Aba Art) y Marga Estelrich (presente en el proyecto comisariado por Jordi Pallarés en Summa), además de otros que han expuesto, o lo harán pronto, en Palma. Es el caso de Concha Jerez (Freijo Gallery), Manuel M. Romero (Art Nueve), Avelino Sala (Xavier Fiol), Laia Estruch (Erhardt Florez) y Jaime Pitarch (F2 Galeria).

Por su parte, el Govern ha comprado tres obras en Art Cologne Palma y otra en Summa por 42.000 euros. En este caso se trata de esculturas, instalaciones, dibujos y fotografías de los artistas Olimpia Velasco (Kaplan Gallery), de la cual se adquiere una instalación que combina dibujo y escultura para la que contó con ayuda del Institut d’Estudis Baleàrics; Julià Panadés (Galeria Reus), del cual se adquirirán diversas obras de su proyecto reciente; Margarito dela Guetto (Fundació Nadine, presente en Summa), y la artista feminista británica Jemima Stehli (Darren Flock).

«Esta semana de ferias ha reforzado mucho la posición de Palma y de Balears como uno de los principales focos del arte contemporáneo actual en el ámbito nacional e internacional y, desde Es Baluard Museu, agradecemos el esfuerzo realizado por Art Palma Contemporani y las galerías baleares, así como la complicidad y el apoyo de las instituciones públicas que han reforzado el buen desarrollo de esta estrategia compartida con estas adquisiciones», destacó David Barro, director de Es Baluard.

Noticias relacionadas

Todas las adquisiciones se han realizado siguiendo los criterios técnicos de una comisión de expertos de Es Baluard. Este pasado domingo, una delegación del Govern, encabezada por la presidenta Marga Prohens, y otra municipal, con el alcalde Jaime Martínez, han visitado de nuevo las ferias. Art Cologne Palma se ha celebrado en el Palacio de Congresos, mientras que Summa Mallorca ha estado instalada en el Pueblo Español.