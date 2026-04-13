Albert Pinya reivindica la figura de Bruno Munari con una intervención en Milán

Riscoprire Munari es el título de la intervención ‘site-specific’ desarrollada por Albert Pinya (Palma, 1985) para la Cittadella degli Archivi di Milano, ciudad con la que el artista mallorquín siempre ha mantenido una estrecha relación.

Fue en Milán donde Pinya empezó a forjar su carrera en el circuito internacional. Las referencias a la cultura italiana, a su territorio, a sus costumbres o a su historia son motivos y temas que aparecen con cierta frecuencia en sus trabajos, como demuestra esta serie de esculturas/pinturas en las que se reivindica la figura de Bruno Munari (Milán, 1907-1998), un artista total -diseñador, poeta, escultor, pedagogo y autor de libros infantiles y ensayo-, vinculado al movimiento futurista que desarrolló su actividad en campos diversos del grafismo, el diseño industrial, la experimentación sobre materiales y tecnologías y la proyección de objetos que integraran utilidad práctica y uso estético.

“La obsesión por expandir el lenguaje pictórico y explorar múltiples medios, materiales y registros dan lugar a una pintura mutante, en constante transformación y cambio. Es en este punto en el que se encuentra, actualmente, la pintura de Pinya. Un estado de exploración, constante, donde las obras incorporadas a la colección de la Cittadella, del Comune di Milano, son un buen ejemplo para representar las intenciones y la búsqueda, frenética, del artista”, afirma la crítica e historiadora del arte Lida Salvadora.

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Esta acción de Pinya, que se inaugura este martes 14 de abril, consta de dos intervenciones escultóricas en la Cittadella degli Archivi di Milano (una institución del Comune di Milano -Ayuntamiento de Milán- donde se encuentra el archivo de la ciudad de Milán) que pasarán a formar parte de la colección de arte público de la ciudad.