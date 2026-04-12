Llega al Teatre Sans de Palma el premiado espectáculo de danza 'Postales rotas'
El premio nacional Ramón Oller dirige esta obra que se podrá ver los días 17 y 18 de abril en esta sala palmesana. Es un retrato de la emigración asturiana que entre 1840 y 1940 partió hacia América, pero centrado en la mujer
La compañía asturiana Zig Zag Danza llega al Teatre Sans de Palma con su último espectáculo, Postales rotas, dirigido por el Premio Nacional de Danza Ramón Oller. La producción, que ha cosechado varios galardones y cuenta con cuatro candidaturas a los Premios Max 2026, se podrá ver los días 17 y 18 de abril a las 20.30 horas.
Postales rotas se presenta como un retrato de la emigración asturiana que entre 1840 y 1940 partió hacia América, pero centrado en una mujer, a la que encarna Estrella García, bailarina, coreógrafa y directora de Zig Zag Danza. "El tema de este espectáculo es una realidad de ayer pero también de hoy: mujeres que ansían un futuro distinto, libre, en el que poder no solo sobrevivir, sino también desarrollarse personal y profesionalmente. Interpreto a la hija de una modista que sueña con ser escritora. Como bailarina, siento que en escena represento no a una mujer sino a muchas mujeres. Ha sido un proceso muy profundo y personal porque yo también he sido migrante de niña (viví en Alemania hasta los 11 años aunque nací en Asturias) así que he recurrido también a mis propios recuerdos y experiencias, personales y familiares", relata García.
La bailarina está acompañada sobre el escenario por Miguel Quiroga y la dramaturgia es del Premio Nacional de Danza Ramón Oller, mientras que la parte musical es obra del compositor y pianista asturiano José Ramón Feito y de la reconocida cantautora catalana Marina Rosell.
El espectáculo se podrá ver en el Teatre Sans después de triunfar en la última edición de los Premios OH! de las Artes Escénicas de Asturias y en el Festival Internacional de Teatro de El Cairo (Egipto). También ha recibido cuatro nominaciones en los Max en las categorías de Mejor espectáculo de danza, Mejor coreografía, Mejor intérprete femenina de danza y Mejor intérprete masculino de danza.
La compañía Zig Zag Danza nació en el año 2000 y ha producido una veintena de espectáculos, tanto para un público adulto como familiar.
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