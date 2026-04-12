El Govern adquiere cuatro obras para Es Baluard en las ferias Art Cologne Palma y Summa Mallorca

El Govern adquirirá un total de cuatro obras en las ferias Art Cologne Palma y en Summa Mallorca para ampliar la colección de Es Baluard. Las piezas han sido propuestas por la comisión de adquisiciones del Museo, ha informado el Ejecutivo este domingo.

Tres de las obras son de artistas de galerías que han participado en la feria Art Cologne Palma Mallorca y otra de un artista que ha expuesto en Summa Mallorca. El Govern destina a estas compras 42.000 euros.

Tal como ha informado el Govern, Estas adquisiciones incluyen esculturas, instalaciones, dibujos y fotografías de los artistas del contexto balear Olimpia Velasco (Kaplan Gallery), de la cual se adquiere una instalación que conjuga el dibujo y la escultura y que ha sido fruto de una ayuda para su producción por parte del Institut d’Estudis Baleàrics; Julià Panadés (Galeria Reus), del cual se adquirirán diversas obras de su proyecto reciente; Margarito dela Guetto (Fundació Nadine), presente en Summa Mallorca; y la artista feminista británica Jemima Stehli (Darren Flock).

En opinión del director de Es Baluard Museu, David Barro, «esta semana de ferias ha reforzado mucho la posición de Palma y de las Illes Balears como uno de los principales focos del arte contemporáneo actual en el ámbito nacional e internacional y, desde Es Baluard Museu, agradecemos el esfuerzo realizado por Art Palma Contemporani y las galerías baleares, así como la complicidad y el apoyo de las instituciones públicas que han reforzado el buen desarrollo de esta estrategia compartida con estas adquisiciones. Por descontado, también queremos destacar la implicación de las personas que integran la comisión de adquisiciones de Es Baluard Museu y el equipo del Museo, que han hecho un gran trabajo para que todo esto sea posible con el rigor técnico adecuado».

La comisión de adquisiciones de Es Baluard está formada por expertos y comisarios de exposiciones: Neus Cortés, Carolina Grau, Bartomeu Marí e Iñaki Martínez Antelo; la responsable de registro y colección del Museo, Soad Houman, el propio David Barro, y cada uno de los miembros designados por la Fundació Es Baluard Museu d’Art Contemporani de Palma: Pedro Vidal –Govern de les Illes Balears–, Andrés Ferrer –Consell de Mallorca–, Fernando Gómez de la Cuesta –Ajuntament de Palma– y Margalida Tur Català –Fundació d’Art Serra–. Esta comisión de adquisiciones estudia y valora las propuestas de compra, teniendo en cuenta los diversos focos de la colección y sus ausencias a la hora de configurar un discurso coherente y capaz de trabajar en paralelo en los contextos balear, nacional e internacional.

Para Marga Prohens, presidenta del Govern, con la adquisición de estas cuatro obras, el Ejecutivo balear reafirma “el compromiso firme y directo con el tejido cultural de nuestras islas en un momento de gran proyección internacional. No solo estamos enriqueciendo la colección de Es Baluard Museu con piezas de gran valor artístico, sino que también estamos invirtiendo en el talento de nuestros creadores y apoyando la labor fundamental de nuestras galerías”.

Cabe recordar que ambas ferias de arte finalizan este domingo y que esta jornada es de acceso gratuito para los residentes. Art Cologne Palma tiene lugar en el Palacio de Congresos con la participación de casi 90 galerías y Summa está instalada en el Pueblo Español, con más de una treintena de galerías y artistas.