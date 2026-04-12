Cort compra diez obras en las ferias de arte para Es Baluard

El Ayuntamiento de Palma ha comprado un total de diez obras de arte que ampliarán la colección del museo Es Baluard. Tal como se había anunciado días atrás, Cort ha destinado unos 100.000 euros a la adquisición de varias piezas en las ferias Art Cologne Palma y Summa Mallorca, que durante cuatro días se han celebrado en la ciudad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, ha invertido 105.000 euros en estas nuevas adquisiciones que incluyen pinturas, esculturas, instalaciones, trabajos videográficos y performativos de artistas del contexto mallorquín como Aina Albo (Galeria Pep Llabrés), Joan Cortés (6A Galeria), Marcelo Víquez (Kewenig), Teresa Matas (Aba Art) y Marga Estelrich (presente en el proyecto comisariado por Jordi Pallarés en Summa Mallorca 2026), así como de otros que en diferentes momentos de su trayectoria han expuesto, o lo harán pronto, en Palma. Es el caso de Concha Jerez (Freijo Gallery), Manuel M. Romero (Art Nueve), Avelino Sala (Xavier Fiol), Laia Estruch (Erhardt Florez) y Jaime Pitarch (F2 Galeria).

Nueve de estas diez adquisiciones proceden de Art Cologne Palma y la restante de la feria Summa. Ambas cierran puertas este domingo, jornada en la que el acceso de los residentes en Baleares es gratuito.

Visita al espacio de Kewenig, con el artista Marcelo Víquez. / Ayuntamiento de Palma

La compra de obras de arte se ha realizado siguiendo los criterios establecidos por una comisión de Es Baluard Museu, poniendo especial atención a las galerías de locales y a las de fuera del archipiélago que trabajen con artistas baleares o que sean estratégicamente relevantes para el contexto balear o las líneas conceptuales del museo, ha indicado Cort. “Estas adquisiciones refuerzan nuestro compromiso con los y las artistas, las galerías y el contexto local, al tiempo que nos permiten seguir enriqueciendo el patrimonio público y proyectar la identidad contemporánea de Palma al mundo”, ha comentado el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, quien ha visitado de nuevo Art Cologne.

También el Govern ha adquirido obras de arte, cuatro en total, para ampliar la colección de Es Baluard. En ambos casos, se han seguido los criterios de la comisión de adquisiciones del museo de arte moderno. Su director, David Barro, ha destacado que “esta semana de ferias ha reforzado notablemente la posición de Palma y las Islas Baleares como uno de los principales focos del arte contemporáneo actual en el ámbito nacional e internacional y, desde el museo, agradecemos el esfuerzo realizado por Art Palma Contemporani y las galerías baleares, así como la complicidad y el apoyo de las instituciones públicas que han reforzado el buen desarrollo de esta estrategia compartida con estas adquisiciones”.