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Arte

Biel Mulet Panizza aborda la fragilidad humana en la feria Summa

Panizza y sus rostros fragmentados.

Panizza y sus rostros fragmentados.

Redacción Cultura

Biel Mulet Panizza es uno de los artistas locales que están participando en la feria de arte contemporáneo Summa, que hasta hoy se celebra en el Pueblo Español. La fragilidad de las relaciones humanas en la era digital es lo que trasciende de las obras que expone.

El artista exhibe una serie de rostros fragmentados, tensados, incluso desfigurados para reflejar «la fragilidad de un sujeto contemporáneo expuesto a dinámicas de hiperrepresentación y desgaste emocional», explica Panizza.

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Summa Art Fair afronta su último día en Palma y hoy la entrada será libre, de 12.30 a 18.30 horas. Una treintena de galerías han participado en esta edición.

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