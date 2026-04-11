La Sinfónica de Baleares logra dos llenos absolutos en el Teatro Cervantes de Málaga

La Orquesta Sinfónica Illes Balears (OSIB) ha logrado el lleno absoluto en sus dos conciertos en el Teatro Cervantes de Málaga, dentro del intercambio artístico con la Orquesta Filarmónica de Málaga.

La Sinfónica de Baleares ha actuado en el Cervantes de Málaga este pasado jueves y viernes, 9 y 10 de abril, ambas citas con el aforo completo, lo que supone más de dos mil personas, ha destacado el Govern en un comunicado. A estos conciertos asistieron el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados.

Un momento de una de las actuaciones. / Caib

El programa, centrado en el repertorio centroeuropeo, incluyó la Obertura Leonora n.º 3 de Ludwig van Beethoven, una selección de Lieder de Franz Schubert, con la participación del reconocido barítono Benjamin Appl, y la Sinfonía n.º 5 de Beethoven, una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico.

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Estos conciertos ponen el punto final a un proyecto de intercambio iniciado en Palma el pasado mes de enero, cuando la Orquesta Filarmónica de Málaga visitó el Auditorium de Palma, consolidando así un puente cultural entre ambas ciudades a través de la música, ha informado el Govern en una nota.