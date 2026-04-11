Sebastià Alzamora gana el Premio de la Crítica de poesía en catalán

El escritor mallorquín Sebastià Alzamora ha sido galardonado con el Premio de la Crítica en la categoría de poesía en catalán por su obra Sala Augusta seguit de Llengua Materna.

Estos reconocimientos se han fallado este sábado en Morilla (Salamanca) por el jurado designado por parte de la Asociación Española de Críticos Literarios.

El escritor Marcos Giralt Torrente ha sido galardonado con el Premio de la Crítica por Los ilusionistas, mejor libro de narrativa publicado en 2025, mientras que el Premio de la Crítica en lengua castellana en la modalidad de poesía ha recaído en Cada uno es mucha gente, de Pablo García Casado.

En lengua catalana, además de la obra de Sebastià Alzamora, el galardón en Narrativa ha sido para L'anell del nibelung, de Amadeu Fabregat.

Los Premios de la Crítica en lengua gallega se han otorgado a O lanzador de coitelos, de Fernando Castro Paredes, en Narrativa, y a la obra Exuvia e saliva, de Lorena Souto, en Poesía.

En lengua vasca, en la categoría de Narrativa se ha alzado la obra Dena zulo bera zen, Eider Rodríguez, mientras que en Poesía el galardonado ha sido Kontra, de Ane Zubeldia.

Por último el Premio de la Crítica en lengua extranjera ha sido para la obra El jardinero y la muerte, de Gueorgui Gospodínov, de la Editorial Impedimenta, con traducción al castellano de María Vútova; y en Edicions del Periscopi, traducido al catalán por Marc Casals.

El jurado designado por la Asociación Española de Críticos Literarios para fallar los Premios de la Crítica correspondientes a obras publicadas en el año 2025 ha estado constituido por Fernando Valls, como presidente, y los vocales Ángel Basanta, Noni Benegas, María José Bruña, Pilar Castro, Jordi Cerdá, Jorge de Arco, Alberto García Teresa, Araceli Iravedra, José Jurado Morales, Manuel Morales Escudero, Francisca Noguerol Jiménez, Carmen Peire, José María Pozuelo Yvancos, Ángel Luis Prieto de Paula, Manuel Rico, Ascensión Rivas, Airoa Sampedro, Enrique Turpin, Tensi Xesteira y José Luis Martín Nogales.