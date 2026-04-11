La prèvia

Recordant un mestre

Pere Estelrich i Massutí

L’agenda musical del cap de setmana és plena de propostes. Aquí en teniu algunes:

Avui dematí i a Alaró (11.30 h), Miquel Bennàssar a l’orgue de Sant Bartomeu, recordarà Joan Maria Thomàs en el seixantè aniversari de la seva mort, que es complirà el pròxim 4 de maig. Bennàssar ha escollit dues parts de la Suite Rosetón per honorar el mestre; a més, l’organista interpretarà obres de Zachov i, naturalment, Bach.

També avui, a les 20 hores, la Parròquia Sant Ramon de Penyafort del Port de Sóller acollirà l’Ensemble Tramuntana interpretant un programa que inclou la Pastoral de Beethoven, una obra mestra a mig camí entre el Poema Simfònic i la Simfonia.

A Valldemossa, a la cel·la Chopin de la Cartoixa (18 h), el pianista Dmitry Ablogin s’acostarà als Nocturns del compositor polonès.

A l’Auditori de Sa Màniga de Cala Millor (20.30h), Euroclàssics presenta Carmina Burana, de Carl Orff, amb Bernat Xamena dirigint als solistes vocals, dos pianistes, l’Ensemble instrumental i diverses formacions corals.

Demà diumenge tenim un recital del baríton Simó Orfila acompanyat del pianista Alejandro Calafat a l’església Santa Anna de Muro (19 h).

Abans, al matí (12 h), en el celler Macià Batle, recital de piano de Matteo Weber.

Pel públic familiar la proposta és el musical Rapunzel demà a les 17 hores a l’Auditòrium de Palma com a escenari.

