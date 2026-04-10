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Prohens y Galmés visitan la feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma

Las autoridades y los responsables de la feria.

Las autoridades y los responsables de la feria. / Consell de Mallorca

Europa Press

Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han visitado este viernes, 10 de abril, la feria de arte contemporáneo Art Cologne Palma.

La visita institucional, en la que también han participado los responsables del área de Cultura del Consell de Mallorca y del Ayuntamiento de Palma, Antònia Roca y Javier Bonet, respectivamente, se ha prolongado durante cerca de una hora.

Los representantes institucionales han recorrido los diferentes espacios de la que es considerada la feria de arte contemporáneo y moderno más antigua del mundo, que en su primera edición en el Palacio de Congresos de Palma ha reunido a 90 galerías de una veintena de diferentes países del mundo.

Prohens, Galmés, Bonet y Roca se han detenido a charlar con diferentes galeristas y se han interesado por varias de las obras, que estarán expuestas hasta el próximo domingo, día en el que el acceso será gratuito para los residentes en Baleares.

Durante la presentación de la feria hace una semana, de la que ya se trabaja en una segunda edición, Prohens consideró que es un evento que "escribe con letras de oro el nombre de la cultura".

"Esta feria sitúa a Baleares en la primera línea del circuito artístico mundial. No hablamos solo de una feria, sino de un verdadero ecosistema cultural, donde conviven tradición y vanguardia, artistas consolidados, también nuevas miradas y mucho talento local", subrayó.

Galmés, por su parte, puso en valor el impacto del evento para toda la isla de Mallorca y afirmó que la feria "no solo incrementará la proyección internacional de la cultura de la isla, sino que también contribuirá a la dinamización económica y turística".

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A la visita de este viernes también han asistido el director ejecutivo del Koelnmesse GmbH, Gerald Böse; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el director general de Cultura, Llorenç Perelló, y el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard.

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