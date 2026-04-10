Palma acoge la III Diada de Rondalles a partir de este 11 de abril

Palma acoge este sábado, 11 de abril, los primeros actos de la III Diada de Rondalles que contará por la tarde con una exhibición artística de las narraciones populares que recopiló Antoni Maria Alcover y que continúa divulgando Nova Editorial Moll.

La III Diada de Rondalles de Palma comenzará este sábado por la mañana, a las 11, con cuentacuentos en diferentes bibliotecas municipales. Así, se podrá disfrutar de Rondalletes de bèsties i bestioles, con Espill Teatre, en la Biblioteca Aurora Picornell del Molinar; Rondalletes, amb Teatrix, en la Biblioteca Josep Maria Llompart, en s'Escorxador; y Maria Enganxa, con Maria Barceló, en la Biblioteca Encarnació Viñas, en Pere Garau.

Por la tarde tendrá lugar la Passejada de Rondalles, de 18 a 20.45 horas, en la plaza de Cort y alrededores, que será una exhibición de cómo se trasmiten estos relatos a través de distintas diciplinas: circo con La filla del sol i de la lluna; dimonis con L'infern; cuentacuentos, con Sa cova de na Joana; teatro de marionetas con La flor romanial; música con L'amor de les tres taronges y Na Filet d'Or; teatro con N'Espardenyeta y danza con Les dones d'aigua.

Esta diada está organizada por el Ayuntamiento de Palma en colaboración con la Institució Francesc de Borja Moll y tendrá continuación con más cuentacuentos el próximo miércoles, 15 de abril, a las 17.30 horas en la biblioteca de Nou Llevant ( N'Estel d'Or, con Espill Teatre) y en la del Rafal Vell (Això era i no era... va de rondalles, con Emmanuel Danet).

La diada culminará el domingo 18 de abril con un encuentro de personajes habituales de las rondalles como son los gegants y bruixes, a partir de las 16.45 horas en el Born.