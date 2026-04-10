Maria Jaume encabeza el cartel del Satèl·lit Fest

La cantautora Maria Jaume encabezará el cartel del Satèl·lit Fest el próximo 23 de mayo en el Quarter General Luque de Inca. El festival reivindica el circuito musical sostenible y situa la escena balear en el centro del escenario con un cartel arraigado a la lengua y diverso en su composición.

El acontecimiento de la microcooperativa Suscultura combina grupos punteros de la escena rock, como Ànimos Parrec y Remei de ca la Fresca, con las propuestas pop y urbana de Maria Jaume y Xisk.

Además, se suma al cartel Rudymentari, originario de Menorca y con una apuesta clara por el reggae y el sound system.

Precios populares

La jornada musical regresa en una nueva edición entre charangas y precios populares, con un proyecto organizado desde la economía social y solidaria con la ayuda del Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Baleàrics i Colonya - Caixa Pollença.