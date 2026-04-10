Largas colas en Palma para la firma de la última novela de Joana Marcús

La escritora Joana Marcús se ha reencontrado con sus lectores de Mallorca este viernes, 10 de abril, por la tarde durante la firma de ejemplares de su última novela en la librería Agapea de Palma. Como ocurre siempre que la mallorquina visita la isla para presentar alguno de sus libros, se ha formado una larga cola de sus seguidores, que han podido hablar y fotografiarse con ella.

Joana Marcús repite una multitudinaria firma de libros, en esta ocasión con Los ecos de Jude, una novela inédita que llegó el pasado mes de marzo a las librerías sin haber sido avanzada antes en Internet, como sí había pasado con sus anteriores trabajos.

La autora mallorquina acumula ya dos millones de libros vendidos de diferentes novelas y su tirón se traduce en largas colas de lectores jóvenes que acuden en masa a cada una de sus firmas, como la de esta tarde en Agapea. Como en anteriores ocasiones, para agilizar, la escritora solo firma un ejemplar por persona y se sigue el orden de llegada.

Los ecos de Jude está protagonizada por una joven con inseguridades y obligada a asumir responsabilidades que no le corresponderían por edad. “Para mí el mensaje ideal sería que al cerrar la novela te dieras cuenta de que no te puedes pasar toda la vida esperando a que te abran las puertas de un camino, o que te guíen, o que te salven, o que te vean, porque ese paso solo lo puedes dar tú misma”, declaró en una entrevista a este diario con motivo del argumento de Los ecos de Jude.

Acerca de la experiencia de escribir una novela desde cero y no solo revisarla como había hecho con los anteriores libros, Marcús lo ha vivido “como un reto” para demostrarse si conservaba “la habilidad de contar una historia”. “La he sentido casi como si fuera mi primer lanzamiento”, confiesa la escritora.