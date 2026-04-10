Jaume Oliver presenta su segunda novela, Premi Ciutat de Palma: “Hace tiempo que no se publican libros modernos en catalán”

En Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro, el periodista Jaume Oliver lleva al lector a una Palma donde la República ha resistido y ha ganado la Guerra Civil, convirtiéndose en la capital republicana de España en medio de la Segunda Guerra Mundial. Es su segunda novela y con ella ganó el Premi Ciutat de Palma el pasado mes de enero. Es una ucronía, una mezcla de realidad y ficción con muchos de sus referentes cinematográficos.

Cuando ganó el Ciutat de Palma afirmó que en este libro flirteaba con la ciencia ficción. Creo que es más que un flirteo…

Sí y no. Es un libro que es creíble y mi intención como escritor es llevar al lector a un territorio que se piense que es una historia convencional y que de golpe pase algo realmente extraordinario. Quien lo hace muy bien es Stephen King. Te cuenta una historia absolutamente normal, absolutamente cotidiana, con personajes muy bien construidos y de repente, a ese personaje le pasa lo que le pasa a la gente en las novelas de Stephen King. En este caso, no es un spoiler, unos personajes viajan a esta Palma que no existió. Yo creo que es un libro que le gustará a la gente que piensa que no les gusta la ciencia ficción. Hay gente que dice que no les gusta la ciencia ficción y cuando le preguntas cuál es su película favorita te dicen que Interestellar... Yo creo que ese libro puede pescar a lectores de ciencia ficción, que son grandes lectores, gente que lee muchísimo, y también puede pescar a lectores que les guste la historia o que no tengan prejuicios.

Las mujeres tienen mucho protagonismo

No me lo he planteado en estos términos, pero efectivamente hay dos grandes personajes, hay uno que es un hombre y otro que es una mujer, pero en la parte ucrónica, creo que es un guiño al feminismo que el gobierno de la República lo hago liderar por Aurora Picornell, Federica Montseny y Dolores Ibarruri. Sí, es un poco anecdótico, pero he querido hacerlo así y también un poco a nivel internacional como que cuestionan que pueda haber gobierno formado por mujeres y, en cambio, funciona como un reloj. No lo sé, era un guiño que se tenía que hacer... Me he divertido mucho haciendo este libro y mi intención es que sea un libro divertido, no un libro humorístico, sino un libro entretenido, que creo que se sale un poco de los cánones de la literatura en catalán que se hace en Mallorca y fuera de Mallorca, en ese sentido.

¿A la Palma actual le iría mejor si tuviera una triginecocracia?

Hombre, no a Palma, al mundo le iría mucho mejor que hubiera un gobierno de mujeres porque, y no sé si es machista lo que diré, una mujer se lo pensaría mucho más que un hombre antes de enviar a su hijo a la guerra. Y este liderazgo de Trump no me lo imagino en manos de una mujer. Creo que sí que nos iría mucho mejor. Y a Palma también, ¿por qué no?

Hace un homenaje a aquellas películas que le han marcado desde niño, se apodera de los nombres de personajes y los transforma en otros.

Totalmente. Ese libro tiene una parte de libro de espías y los espías no revelan su nombre y funcionan todos con pseudónimos que están cogidos, efectivamente, de películas y de blockbusters, de Indiana Jones, de Regreso al Futuro, de esas películas que vi en el cine desde pequeño. Hay una cosa que me da mucha rabia, que los escritores de mi generación, o incluso más jóvenes, digan que sus grandes referentes son, no sé, El quadern gris de Josep Pla, Garcilaso de la Vega, el Arcipestre de Hita... que están muy bien y que todo forma parte de esa cultura y está muy bien leerlo, pero no pueden ser sus referentes generacionales. Cada uno tiene referentes y los de mi generación eran el cine, seguramente, comercial, yanqui y malo. Y no pasa nada. Decididamente, es un homenaje al cine como referente generacional, absolutamente. Por eso te digo que es un libro que no se parece demasiado a los libros que se publican desde hace 40 años en catalán. Mort de dama fue un libro moderno en su momento, hace 90 años. Pero hace tiempo que no se publican libros modernos en catalán. Y yo creo que este es un libro moderno.

¿Cuántos años ha dedicado a esta novela?

En total cuatro años porque, una vez lo acabé, lo intenté llevar a editoriales y tengo que decir que el mundo editorial es durísimo y si no formas parte de determinadas capillitas, influencias o estás vinculado a determinadas editoriales, es muy difícil, prácticamente imposible, entrar. Tengo la esperanza de que el libro va a ir bien, de que va a gustar, pero este libro ha estado en el cajón de todas las editoriales de Mallorca y de Cataluña.

¿Ganar el Ciutat de Palma no le ha ayudado en eso?

Sí, el premio Ciutat de Palma ha ayudado, lo que pasa es que no basta solo con el premio. El que ganó el año pasado lo ha publicado un año y tres meses después. No, no es inmediato y de hecho es muy fácilmente olvidable.