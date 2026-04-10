El grupo Cap Pela rinde homenaje a Víctor Uris en su nuevo disco, ‘Morgan’

En la canción Morgan, de Cap Pela, «sonen les notes de blues al compàs d’una armònica coixa», y el disco del mismo título rinde homenaje al gran virtuoso de la armónica, el fallecido Víctor Uris.

El grupo de música a capela publica un nuevo álbum después de casi una década y lo presentará en directo por todo lo alto en el Auditorium de Palma el 23 de mayo.

«La música resona y en Morgan mou les ales», continúa la letra, ya que el protagonista es el loro que tenía Uris, como explicó este viernes Begoña de la Iglesia durante el anuncio del esperado disco.

«Su loro fue una de las primeras cosas que conocimos de él, de su parte artística, genial y muy pirata. Fue un impacto cuando entramos en su casa, al ver a Víctor acogedor y también con su loro, que nos daba la bienvenida», recuerda.

Eligieron su nombre porque «simboliza la capacidad que tienen estas aves de apropiarse y reproducir las voces que quieren. Nosotros somos un poco Morgans, escuchamos las voces que nos gustan e intentamos reproducirlas», según equiparó la componente del popular grupo mallorquín con tres décadas sobre los escenarios.

Transmisión de la memoria

Además, refleja la transmisión de la memoria, debido a que en las canciones «se recogen muchas cosas que hemos podido heredar de nuestros antepasados, de los amigos... Es una recopilación de todo ello y un agradecimiento a las personas que han aportado algo suyo y de nuestra cultura, ya que es una apuesta por nuestra música, la música en catalán», añadió.

Su compañero Joaquim Domènech detalló que han optado por hacer «un disco de temas propios, tanto tradicionales como originales. No resume la trayectoria del grupo Cap Pela, pero sí es nuestra esencia como creadores», según explicó en referencia a que en esta ocasión aparcan las conocidas canciones de pop y rock que reproducen con su «malabarismo vocal».

Como ejemplo, el público encontrará el himno de Mallorca, La Balanguera. «Nos ha acompañado toda la vida y ahora hemos dado un paso más para interpretarla a seis voces», avanzó De la Iglesia.

También incorporan su versión de la composición Plou, del grupo Nou Romancer; las piezas So de pastera y L’amo de Son Carabassa; junto a creaciones suyas, entre ellas Potser un dia, Mar y la citada Morgan, además de «un regalo» que se han hecho a sí mismos en honor al músico estadounidense Paul Simon.

Las composiciones podrán ser escuchadas en formato CD a partir del 23 de mayo, el día del concierto en el Auditorium, que tendrá una puesta en escena que mantendrá la esencia de sus voces a capela, con una interpretación «bastante desnuda» y «alguna sorpresa», apuntó Domènech.

El disco que publicará en breve Blau Produccions es muy variado, donde «cada canción tiene su color musical», definió el productor, Mateu Picornell, sobre el nuevo trabajo realizado por los citados intérpretes con el resto del grupo, Esther Barceló, Sofia Domènech, Carol Domènech y Guillem Ramon.

Después de celebrar su 30 aniversario el año pasado, están «en un momento muy bueno, con un gran conocimiento mutuo que permite mirar adelante y hacer proyectos como este», en palabras de la portavoz de un sexteto que ha hecho de su voz «una forma de entender la música».