Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma
Un grupo de personas ha realizado una 'performance' ante el Palacio de Congresos
La plataforma Menys Turisme Més Vida ha respaldado una performance en rechazo a Art Cologne Palma por considerar que contribuye a la turistificación. La protesta se ha llevado a cabo coincidiendo con la hora de cierre del Palacio de Congresos donde se celebra esta feria de arte.
Los responsables de esta acción consideran que esta feria de arte supone “una elitización y contribuye a la turistificación”, ya que inicialmente se promocionó en inglés y se anunciaron entradas solo para VIP y con precios de hasta 70 euros “que suponen una privación y dificultades de acceso por parte de la población local”.
“Queremos mostrarles la tristeza de una Mallorca que está de luto por la eliminación cultural de sus habitantes, convirtiéndola en un lugar sólo apto para gente de paso, turismo y falsos residentes. Recordamos que la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental que nuestros políticos no están defendiendo”, han comunicodo los organizadores de la protesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar