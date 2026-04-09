Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas del ConsellDetenido por agredir a un niñoArt Cologne PalmaAgua sa PoblaSátira nazarenos FelanitxEl tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma

Un grupo de personas ha realizado una 'performance' ante el Palacio de Congresos

Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma

Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma

Ver galería

Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma / G. Bosch

Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La plataforma Menys Turisme Més Vida ha respaldado una performance en rechazo a Art Cologne Palma por considerar que contribuye a la turistificación. La protesta se ha llevado a cabo coincidiendo con la hora de cierre del Palacio de Congresos donde se celebra esta feria de arte.

Los responsables de esta acción consideran que esta feria de arte supone “una elitización y contribuye a la turistificación”, ya que inicialmente se promocionó en inglés y se anunciaron entradas solo para VIP y con precios de hasta 70 euros “que suponen una privación y dificultades de acceso por parte de la población local”.

Noticias relacionadas y más

“Queremos mostrarles la tristeza de una Mallorca que está de luto por la eliminación cultural de sus habitantes, convirtiéndola en un lugar sólo apto para gente de paso, turismo y falsos residentes. Recordamos que la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental que nuestros políticos no están defendiendo”, han comunicodo los organizadores de la protesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Feria
  • Palma
  • Cultura
  • Palacio de Congresos
  • turismofòbia
  • protestas
  • Arte
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents