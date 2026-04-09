Protestan contra la "turistificación" de la feria Art Cologne Palma

La plataforma Menys Turisme Més Vida ha respaldado una performance en rechazo a Art Cologne Palma por considerar que contribuye a la turistificación. La protesta se ha llevado a cabo coincidiendo con la hora de cierre del Palacio de Congresos donde se celebra esta feria de arte.

Los responsables de esta acción consideran que esta feria de arte supone “una elitización y contribuye a la turistificación”, ya que inicialmente se promocionó en inglés y se anunciaron entradas solo para VIP y con precios de hasta 70 euros “que suponen una privación y dificultades de acceso por parte de la población local”.

“Queremos mostrarles la tristeza de una Mallorca que está de luto por la eliminación cultural de sus habitantes, convirtiéndola en un lugar sólo apto para gente de paso, turismo y falsos residentes. Recordamos que la vivienda no es un lujo, sino un derecho fundamental que nuestros políticos no están defendiendo”, han comunicodo los organizadores de la protesta.