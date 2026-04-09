Ni Picasso ni Miró ni Warhol: la obra más cara en Art Cologne Palma es de Anselm Kiefer y cuesta 1,3 millones de euros

La feria Art Cologne Palma ha abierto puertas este jueves en el Palacio de Congresos con la presencia de 88 galerías y obra de unos 200 artistas. Recorrer este espacio supone toparse con creaciones de Picasso, Miró, Warhol, Banksy, Concha Jerez, Manolo Valdés, Peter Haley, David Nash, Eva Dixon, Joana Vasconcelos o los locales Bernardí Roig, Albert Pinya, Guillem Nadal, José Fiol o Amador… Entre las cientos de piezas artísticas, la más cara es una pintura del alemán Anselm Kiefer que está a la venta por 1,3 millones de euros.

La que es la feria más antigua de arte moderno y contemporáneo del mundo celebra una edición en Palma hasta el próximo domingo, 12 de abril, día en el que los residentes podrán entrar gratis. Galerías de prácticamente todos los continentes y, por supuesto, las asociadas a Art Palma Contemporani, muestran una selección de obras de artistas a los que representan.

El cuadro de Anselm Kiefer, valorado en 1,3 millones de euros. / B.RAMON

El estand de la galería Kewenig exhibe el cuadro de Kiefer titulado Quien ahora no construya una casa, ya no construirá ninguna, creado entre 2021 y 2022, con un precio que supera el millón de euros. El pintor, nacido en Alemania hace 81 años y de estilo neoexpresionista, se inspiró en un poema de Rainer Maria Rilke sobre el otoño y esta pintura refleja los colores de Hyde Park de Londres que apreció tras dar un paseo por allí.

En esta obra, Anselm Kiefer ha utilizado materiales como emulsión, acrílico, óleo, goma laca, plomo y cuerda sobre lienzo. “Uno de los materiales que utiliza es el plomo, que simboliza el peso de la humanidad”, explica Mar Pérez, directora de la galería Kewenig en Palma, quien no duda en afirmar que este “es un artista que vale la pena seguir y conocer su obra”. Kewenig expone este cuadro junto con obra del mallorquín Bernardí Roig, Marcelo Víquez y la norteamericana afincada en Sineu Louise Despont, que crea collages a partir de libros antiguos, telas mallorquinas y dibujos a lápiz.

Cerámicas de Picasso. / B.RAMON

A la espera de saber si alguien comprará el cuadro de Kiefer, Mar Pérez considera que Art Cologne promete tanto por sus dimensiones como por dónde está ubicada.

También el director artístico de la feria, Daniel Hug, inauguraba Art Cologne con sentimiento “positivo” y a la espera de ver cómo transcurrirán estos cuatro días y consciente de que “las expectativas de las galerías son vender”. “Esperamos tener un impacto positivo para las galerías locales y para el ecosistema artístico local”, ha añadido.

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Galeristas y coleccionistas ya han realizado una primera toma de contacto en la feria. En el espacio de la galería Cortina, de Barcelona, se resisten a elegir una de las obras de los artistas que exponen: Joan Miró, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Tom Wesselmann, Manolo Valdés, Pablo Picasso, Banksy, Russell Young, por citar algunos. “Cada uno de los artistas que traemos tienen un porqué y un diálogo”, explica su subdirector, Roque Avaca. Uno de los pintores con los que trabajan desde hace años es Peter Halley, que expuso el año pasado en el Casal Solleric. Una de sus obras es la que tiene el mayor precio en este estand: 140.000 euros.