Palma inaugura una escultura del artista francés Bernar Venet en su fachada marítima
La estructura en acero corten '9 Acuten Uneven Angles' permanecerá durante dos años en este lugar
La fachada marítima de Palma cuenta desde este jueves, 9 de abril, con una gran escultura del artista francés Bernar Venet, instalada cerca de la Nuredduna de Remigia Caubet. La estructura está realizada con acero corten y se titula 9 Acuten Uneven Angles, en referencia a los ángulos que se elevan desde la tierra. Durante dos años, permanecerá instalada frente al Palacio de Congresos, donde estos días se celebra la feria Art Cologne.
La obra de Bernar Venet “pone de manifiesto que Palma vive actualmente uno de los mejores momentos de su historia en cuanto a la calidad y diversidad de su oferta cultural”, ha comentado el alcalde, Jaime Martínez, quien ha añadido que “nunca como hasta ahora habían coincidido tantos eventos de proyección internacional, ni tantos creadores de prestigio mundial se habían interesado por Palma a la hora de exponer sus propuestas artísticas”.
La ciudad cuenta con esta obra de Venet gracias a la colaboración de la entidad Stiftung für Kunst und Kultur, cuyo presidente Walter Smerling, y su representante en Baleares, Guillermo Dezcallar, han asistido a la presentación, al igual que el CEO de Koelnmesse, organizadora de Art Cologne, Gerald Bösse, y el CEO de Urbient, patrocinador del evento, Francesc Soler.
Bernar Venet (Francia, 1941) está considerado una figura clave en la evolución del arte conceptual desde finales del siglo XX. Sus esculturas monumentales se han expuesto en espacios públicos de Europa, Asia y Estados Unidos, como ejemplo de integración de arte contemporáneo en el paisaje urbano.
En esta inauguración también han estado presentes otros cargos del Ayuntamiento, el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, y el director insular de Cultura, Andrés Ferrer, así como el presidente de la asociación de galeristas Art Palma Contemporani, Fran Reus, y el director de Es Baluard, David Barro.
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