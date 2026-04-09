Nueve proyectos de Baleares optan a los premios de los Colegios de Arquitectos de España

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha anunciado este jueves las 209 propuestas seleccionadas a la quinta edición de sus premios, de las que nueve proceden de Baleares.

Una de ellas es el 'Plan estratégico de regeneración de la Playa de Palma', que opta en urbanismo y es un proyecto de Victoria Fiol Duran y de Landlab, el laboratorio de paisajes que forman Miriam García García y Jordi Miró Rábago.

Los otros ocho proyectos de las islas seleccionados por el Colegio de Arquitectos de Baleares para el premio estatal son de edificación e incluyen dos viviendas, como son la Casa Lladoners y otra en Colònia de Sant Pere, ha informado el CSCAE en un comunicado.

La Casa Lladoners es de Ohlab (Paloma Hernaiz y Jaime Oliver) y la de la Colònia de Sant Pere de TEd'A Arquitectes.

También optarán al galardón el proyecto del Club de Mar de Mallorca del estudio Entresitio, un edificio de 10 viviendas de protección pública ubicado en Santa Margalida, de Dataae (Javier Gavín, Siddartha Rodrigo y Juan Moreno); la rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de Santa Eugènia, de Aulets y Peris + Toral.

Los otros proyectos finalistas de las islas son la 'escoleta' de Muro, de Boss Arquitectes; el Centro de día de Alaior, de Montis Sastre Arquitectura y Tomás Montis Sastre; y una promoción de 38 viviendas sociales en la calle Josep Togores de Palma, de Vivas Arquitectos.

La presidenta del CSCAE, Marta Vall-llossera, ha destacado que, en el actual contexto de cambios profundos y desafíos que, como el calentamiento global, tienen efectos evidentes a nivel local, "la arquitectura de calidad debe reconocerse como un derecho de todas las personas, independientemente de su lugar de residencia".

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En mayo se seleccionarán los finalistas, mientras que los ganadores se anunciarán durante la gala que tendrá lugar el 9 de junio en el Teatro Alcázar, en Madrid.