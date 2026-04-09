Jorge Dezcallar: «Europa, o se une, o se va por el desagüe de la historia»

Club Diario de Mallorca acogió ayer la presentación de Pez negro, la nueva novela de Jorge Dezcallar, en un acto del Foro Bellver que fue bastante más allá de la literatura. Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, abrió la cita destacando la doble vertiente del autor, diplomático y escritor, y subrayó que su nueva obra combina geopolítica, espionaje e historias humanas. A continuación, la periodista de Onda Cero Elka Dimitrova condujo una conversación que se sirvió de la novela para reflexionar sobre Oriente Próximo, los servicios de inteligencia, Europa y el orden internacional.

Dimitrova definió Pez Negro como la entrega más trepidante de la trilogía protagonizada por el espía Asís García, y Dezcallar explicó que el libro nació sin un plan cerrado y a partir de una sola escena que tenía clara desde el principio. Un cóctel en un yate del puerto de Palma donde un desconocido arrebata un teléfono móvil y lo lanza al mar. Lo que en un primer momento iba a ser una historia de amor entre una israelí judía y un palestino israelí fue creciendo hacia una trama más compleja, hasta el punto de que el sanguinario personaje llamado Pez Negro acabó adueñándose del relato.

Dezcallar defendió que esa ficción solo funciona porque se asienta sobre una experiencia acumulada durante décadas. Aseguró que no habría podido escribir esta novela de la misma forma sin su trayectoria diplomática, su conocimiento de Oriente Próximo y su etapa al frente del CNI. Lo resumió en tres planos: la ficción, la experiencia personal que da verosimilitud y el trasfondo real de los conflictos de la región.

Sobre el conflicto entre Israel y Palestina que ocupa el fondo de Pez negro, insistió en que «no habrá seguridad para Israel sin justicia para los palestinos» y sostuvo que el problema sigue sin salida política real. Recordó el trauma que supuso para la sociedad israelí el ataque del 7 de octubre de 2023 pero, al mismo tiempo, habló de la desesperanza acumulada en los campos de refugiados y del odio que crece entre quienes no ven futuro. Su pronóstico fue pesimista. Cree que el conflicto volverá a enquistarse. En ese contexto, advirtió de que, si no se le da una salida, el problema palestino «se pudre, supura y vuelve a estallar». Dimitrova preguntó a Dezcallar cómo se le pueden escapar al Mosad golpes como el del 7 de octubre, ante lo que el diplomático aclaró que «Israel dedica el 90 por ciento de su tiempo a Irán». Sobre el asunto iraní, describió al presidente de Estados Unidos como imprevisible y sostuvo que las agendas de Washington e Israel ya no coinciden. «Trump quiere salir del conflicto; entre otras razones, por el impacto que puede tener en el precio de la gasolina y en la política interna estadounidense, mientras Israel quiere aprovechar la debilidad de Irán para ir más lejos». Recordó que este último es «un país que no se doblega con facilidad» y apuntó que la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 agravó el problema. Luego habló del papel europeo en el nuevo equilibrio mundial. «Europa, o se une, o se va por el desagüe de la historia». Argumentó que el continente corre el riesgo de perder relevancia en un mundo cuyo centro de gravedad se ha desplazado hacia Asia y avisó: «En el año 2050, no habrá ninguna economía europea entre las diez primeras del mundo». A su juicio, solo una mayor integración política, económica y de defensa puede evitar esa decadencia.

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Finalmente, el público pudo plantear a Dezcallar sus preguntas y conversar con él en la firma de ejemplares.