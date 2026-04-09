El fotógrafo Toni Amengual muestra en ‘Icona’ el control social de las imágenes

Las esculturas romanas de piedra se asemejan inequívocamente a los maniquíes de plástico actuales, ambos sin ojos, a los aficionados a las pesas e incluso a un grupo de entusiastas del fútbol celebrando la final de la Eurocopa en Italia.

Son fotografías en blanco y negro en papel arrugado -que provoca que cobren vida- y forman parte de la exposición Icona. Ballant sobre un món en runes, del fotógrafo Toni Amengual.

La conexión que lleva a cabo el autor mallorquín entre el arte clásico y las representaciones visuales de hoy en día puede verse en la Casa Museu Can Marquès hasta el próximo miércoles, día 15, y «hace reflexionar al espectador sobre el papel de la imagen como dispositivo de control social».

Tal como explica el artista, con obra en el MoMA y la Tate Gallery, «las imágenes que producimos en la actualidad están basadas en las imágenes clásicas, tengamos o no consciencia de ello. Y la idea de lo que llamamos Historia del Arte siempre ha sido una construcción por parte del poder para decirnos cómo nos tenemos que comportar para que haya un control social. Hoy en día ese control no se ejerce creando imágenes por parte del poder, sino por nosotros mismos mediante nuestros dispositivos móviles. Ofrecemos información de dónde estamos, qué comemos, qué hacemos, etc. Y así es como estamos siendo controlados».

La metáfora artística es una jaula de pájaros del emblemático casal mallorquín en cuyo interior hay fotografías de gente mirando sus móviles o retratando escenas pictóricas en el Vaticano. También es significativa una foto de sillas vacías colocada sobre una cama con dosel de Can Marquès. «Uno puede pensar que es algo íntimo, como las imágenes de tu móvil, pero en realidad estás expuesto», compara el autor.

Las imágenes de 'Icona', la exposición de Toni Amengual en Can Marquès / B. Ramon

Academia de España en Roma

Las tres ideas esenciales de su proyecto son que «todo es escenografía; además de panóptico, lo que supone control; y palimpsesto, es decir, que todo es construido por capas», como dice de su trabajo de investigación, que desarrolló durante diez meses en el año 2021 gracias a la prestigiosa beca de la Academia de España en Roma, del ministerio de Cultura.

Su intención inicial en una de las ciudades más fotografiadas del planeta era «retratar lo que hace la gente con sus móviles frente a los grandes monumentos, la absurda coreografía que se repite en todo el mundo por parte de quienes viajan para fotografiar lo que han visto antes en imágenes mejores».

Sin embargo, la pandemia cambió sus planes y el proyecto derivó en la «relación entre el arte clásico y lo contemporáneo, ya que pensamos que somos creativos e innovadores cuando en realidad lo que hacemos es coger lo existente y cambiarlo un poco para seguir avanzando», según sus palabras.

Con ello evidencia además que los imaginarios visuales siguen operando en la construcción de identidades y narrativas colectivas. Sin embargo, el papel de la imagen puede cambiar.

«Es como todo, podemos jugar al mainstream, a lo establecido por la mayoría, o tratar de subvertir esta lógica. Yo trabajo con la imagen, aunque tengo la consciencia de que quiero intentar hacer cosas fuera del marco, sin repetir estereotipos».

Amengual lo consigue tanto en sus reconocidos proyectos anteriores como en el actual, Icona. Ballant sobre un món en runes. El subtítulo deja claro lo que el visitante verá en la muestra, «la combinación de un mundo clásico en decadencia con el baile y la celebración, como el grupo de chicos con los torsos desnudos en la final de la Eurocopa. Es la misma idea de que el mundo parece que se va al garete y nadie quiere tomar conciencia, sino que continuamos como si no fuese con nosotros», concluye el artista.