El fotógrafo Spencer Ostrander, yerno de Paul Auster y Siri Hustvedt, expone en Mallorca

El casal Can Gelabert, en Binissalem, celebra su ciclo Primavera fotogràfica, que se inaugura este sábado, 11 de abril, a las 12 del mediodía con las exposiciones de los artistas americanos Spencer Ostrander y Sean Yseult. Ambos se desplazarán hasta Mallorca para dicha presentación en el espacio cultural mallorquín.

El artista neoyorquino, yerno de los renombrados escritores Paul Auster y Siri Hustvedt, presenta por primera vez su nueva exposición, The Family.

La muestra reúne una serie de fotografías tomadas durante sus recientes giras por España acompañando a su mujer, la cantante Sophie Auster, y su hijo Miles, que en aquel momento tenía apenas diez meses.

El recorrido visual incluye imágenes captadas en Oviedo durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias, así como en Madrid, en el marco del homenaje a su suegro. La serie se completa con escenas en distintas ciudades y regiones del país, como Barcelona, Galicia y Mallorca.

Duelo por Paul Auster

A lo largo de estos viajes, el artista documenta un proceso de duelo y continuidad vital, marcado por la reciente pérdida de Auster. “Sophie tenía que seguir cantando, Miles empezaba a andar, Siri (Siri Hustvedt) debía continuar escribiendo, y yo seguir observando”, señala.

Las fotografías están acompañadas por textos de Sophie Auster, que aportan una dimensión narrativa e íntima al conjunto expositivo.

En cuanto a la otra exposición, refleja los espacios oníricos de Sean Yseult, como por ejemplo dos jirafas que se cuelan en un edificio histórico de Nueva Orleans y donde el suelo ajedrezado en blanco y negro contrasta con las manchas irregulares de la piel del animal.

La artista se graduó en diseño en la prestigiosa escuela Parsons de Nueva York. En sus aulas conoció a Rob Zombie, con el que fundó y triunfó en los 90 con la banda White Zombie. Hoy, retirada de los escenarios, se dedica a la fotografía. Su última creación se llama ‘They All Axed For You’, una serie de instantáneas en blanco y negro tomadas en Nueva Orleans.

Además, las exposiciones ‘Skiá-Graphé’, de Martí Llorens y Rebeca Mutell, están inspiradas por los experimentos de Henry Talboy. El proyecto retoma el espíritu de la esquiagrafía para retratar la ciudad de Girona. Durante largas exposiciones, el papel fotosensible registra el lento paso de la luz y el tiempo sobre el paisaje urbano.

Posteriormente, los negativos de papel se digitalizan para ser positivados e impresos en gran formato, combinando así un procedimiento histórico con herramientas contemporáneas.

El resultado establece un diálogo entre los orígenes de la fotografía y las posibilidades actuales de la imagen, conectando la memoria de la ciudad con uno de los gestos más antiguos de la práctica fotográfica: dejar que la luz escriba sobre el papel.

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Estas exposiciones estarán abiertas desde el 11 de abril a las 12 del mediodía hasta el día 25 de mayo en Can Gelabert, Binissalem.