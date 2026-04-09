El Consell de Mallorca declara 2026 como Any Blai Bonet con invitaciones a Vox a abandonar el gobierno

El Consell de Mallorca ha aprobado declarar 2026 como Año Blai Bonet entre invitaciones del PSIB a Vox a dejar el equipo de gobierno insular, por su supuesta "incomodidad" con este tipo de iniciativas.

La propuesta para conmemorar el centenario del nacimiento del escritor mallorquín ha salido adelante los votos a favor de PP, PSIB, MÉS per Mallorca y Coalició per Mallorca, mientras que Vox ha votado en contra.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha resaltado que con esta declaración, además de recordar al artista, se asume el "compromiso colectivo" con la cultura de Mallorca. "Blai Bonet es una de las voces más potentes y singulares de la literatura mallorquina, una voz que aún resuena como un latido antiguo dentro de la tierra y la palabra. Su obra destaca por su fuerza expresiva, su profundidad y su capacidad de interpelar aún hoy", ha alegado.

Asimismo, ha resaltado que construyó una obra que se ha convertido en "fundamental" para entender la literatura contemporánea, por lo que tanto por su "importancia literaria, artística y patrimonial", como por su contribución "decisiva" al pensamiento contemporáneo y su "virtuosismo" literario, el Consell ha considerado "adecuado" esta proclamación.

Roca ha añadido que esta propuesta implicará actividades para difundir su obra para acercarla a nuevos lectores e impulsar la catalogación y recuperación de sus obras o material inédito.

También se promoverá la divulgación de su legado en la Casa Blai Bonet. Centro de Poesía en Santanyí y la investigación académica sobre su figura con la celebración de conferencias para que "no quede solo en el recuerdo, sino que continúe viva y presente en la sociedad".

"Celebrar el 2026 como Año Blai Bonet es una manera de reconocer su legado y, al mismo tiempo, proyectarlo hacia el futuro", ha planteado la responsable insular de Cultura.

En el turno de intervenciones, el conseller insular de MÉS per Mallorca Joan Llodrà ha parafraseado a Bonet al citar uno de sus versos en el que decía 'un molí d'alegria tenc al cor --un molino de alegría tengo en el corazón--'.

No obstante, ha recriminado a la institución insular por qué no se había planteado antes la declaración, aunque ha valorado el hecho de que al menos ya se han empezado las acciones de difusión de este aniversario.

El portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, David Gil, ha justificado su postura contraria a la propuesta porque la figura de Blai Bonet ya está "suficientemente reconocida" con la Fundació Mallorca Literària.

Además, ha reivindicado que el Consell de Mallorca promocione la "cultura española" porque "también forma parte de la sociedad mallorquina", ya que ha considerado que, a lo largo de su historia, la institución insular ha seguido un "patrón de discriminación hacia las letras españolas". Para ello ha puesto ejemplos de centenarios que el Consell no habría conmemorado como Bartomeu Amengual, Joan Estelrich o Miguel de los Santos Oliver.

Por parte del PSIB ha intervenido el conseller insular Joan Ferrer, quien ha felicitado al Consell por la iniciativa pero ha incidido en que se haya obviado, por "descuido" o "deliberadamente", el papel de Bonet como "referente del antifascismo".

El socialista ha citado el libro 'Al mar' en el que explica la "barbarie" que supuso para Mallorca el Golpe de Estado de 1936, por lo que ha pedido reivindicar su vertiente "política contestataria y crítica" con el régimen franquista.

Al mismo tiempo, se ha dirigido a Gil para remarcarle que Blai Bonet es un autor "español" y ha ironizado con el que la formación haya dado a Mallorca y Santanyí por "independizada" del Estado español.

Por eso, ha preguntado qué "puñetas" hace Vox en un equipo de gobierno cuando hace estas intervenciones contrarias a sus propuestas y les ha sugerido que se marchen, si tan "incómodos" están.